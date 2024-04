20º Paredão: Bia, Davi e Isabelle pedem para ficar no BBB 24

Beatriz, Davi e Isabelle estão no 20º Paredão do BBB 24 (Globo). No fim do programa ao vivo de hoje (10), cada participante justificou por que deve permanecer no reality: veja o eles disseram abaixo.

Beatriz

"Brasil, eu ouvi hoje algo que me doeu muito de uma pessoa que amo muito, que não sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou, vocês sabem quem eu sou também e peço muito, do fundo do meu coração, para o meu Brás, Guarulhos, São Paulo, Brasil do Brasil, Bahia, Salvador. Por favor, me ajudem!"

Davi

"Mereço permanecer porque até aqui lutei, guerreei, sofri, chorei, dei risada, me entreguei pro jogo, não corri de jogar. Cheguei no Top 5 porque eu batalhei. Vocês, de casa, assistindo toda minha luta, enfrentei esse jogo com garra e confiança. Peço esse apoio de vocês que estão aí fora. Bora pra cima, vamos chegar à final para tentar sair daqui campeão!"

Isabelle

"Estou aqui de novo... Nesses quase 100 dias, fui completamente coração. Comecei jogando de forma unilateral, observando as pessoas da casa, tentando ser sempre coerente, mesmo diante de tantas incoerências. Quero muito continuar e chegar à final, de fato!"

