Avalanche de Nine Inch Nails: vem aí disco, roupa, game e até festival

A dupla Trent Reznor e Atticus Ross está planejando voar ainda mais alto. Além de emplacar sucessos em trilhas sonoras nos cinemas, abocanhando diversos prêmios (entre eles, dois Oscar), eles anunciaram recentemente um pacote de lançamentos, incluindo um novo álbum do Nine Inch Nails, uma produtora e até um festival de música próprio.

A notícia do álbum já é mega-animadora para os fãs, pois o grupo não lança nada novo desde o início da pandemia. O último trabalho da banda foi a sequência de álbuns instrumentais, "Ghosts V: Together" e "Ghost VI: Locusts", sendo que o mais recentes álbum com letras cantadas por Trent foi "Bad Witch", de 2018.

"Trabalhar com trilhas para o cinema conseguiu animar o Nine Inch Nails. Estamos muito mais entusiasmados do que nos últimos anos", disse Reznor, em entrevista recente à revista GQ americana. "Eu meio que tinha deixado de lado essa empolgação de gravar algo do NIN, por vários motivos."

Atticus Ross durante show do Nine Inch Nails em Las Vegas Imagem: Paul Citone/Rolling Stone/Penske Media/Getty Images

Agora, Ross disse que se sente "animado para começar o próximo disco". E completa: "Estamos em um ponto em que já temos uma ideia do que ele será".

Veja a capa da revista 'GQ' deste mês

Além da coleção de faixas inéditas, Reznor e Ross anunciaram sociedade em uma produtora artística e de conteúdo chamada With Teeth (nome de um dos álbuns do NIN), que conta com a parceria de longa data do diretor de arte John Crawford e do produtor criativo John Pavesi.

O projeto tem como objetivo ajudar os dois a encontrar novas maneiras de explorar uma criatividade que parece não ter fim. A empresa e os vários projetos associados a ela foram, pelo menos parcialmente, inspirados por uma visita ao cineasta David Lynch há alguns anos.

O Nine Inch Nails em ação, durante show em Boston, em 2022 Imagem: Natasha Moustache/WireImage/Getty Images

Estamos trabalhando bastante com histórias próprias e decidimos contá-las de um jeito que vocês não podem nem imaginar. Trent Reznor

Talvez parte dessas histórias já estejam vindo à tona: afinal, ambos também estão desenvolvendo um programa de TV junto a Christopher Storer, criador e showrunner da premiada série "The Bear", e também um filme com Mike Flanagan, de "Doutor Sono" e conhecido por diversas séries de terror da Netflix, como "A Maldição da Residência Hill" e "A Missa da Meia-Noite", entre outras.

O diretor de cinema Luca Guadagnino vai trabalhar de novo com Trent Reznor e Atticus Ross Imagem: Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio/Getty Images

Falando em cinema, o duo está finalizando a trilha dos dois próximos filmes de Luca Guadagnino — "Queer" (adaptação de clássico LGBTQIA+ escrito por William S. Burroughs, com Daniel Craig no papel principal) e o drama-triângulo-amoroso "Rivais", estrelado por Zendaya.

Também está na sua esteira de produção a sonorização do próximo thriller de ficção científica de Scott Derrickson, "The Gorge", estrelado por Anya Taylor-Joy e Miles Teller, além de um curta de Suzanne Deeken.

Zendaya em cena de 'Rivais', filme com trilha assinada por Trent Reznor e Atticus Ross, do Nine Inche Nails Imagem: Niko Tavernise/Metro Goldwyn Mayer Pictures/Divulgação

Como se não bastassem tantos anúncios, entre os projetos ainda está o lançamento de uma marca de roupas chamada Memory Fades e uma colaboração com a Epic Games envolvendo o ecossistema UEFN que a Epic criou em torno do jogo Fortnite."Vai ser mais ou menos aquilo que o Mark Zuckerberg quis chamar de Metaverso'", cutuca Reznor.

Já não podemos mais chamar assim [de Metaverso] mas, em termos de ferramenta, pensamos no que poderia ser possível para artistas e experiências e concluímos que seria uma forma interessante de contar uma história. Trent Reznor

Os melhores amigos e parceiros de negócios ainda comentaram que cumprem uma rotina extremamente rígida, comparecendo de segunda a sexta, das 10h às 19h, ao estúdio de Reznor, hoje com 58 anos e pai de cinco filhos, em seu quintal de Los Angeles. O expediente não dá direito a folgas."Nós aparecemos. Não nos atrasamos. Não estamos ali para brincar", disse Reznor sobre a disciplina do par vencedor do Oscar.

Atticus Ross é tecladista do Nine Inch Nails e produz trilhas de filmes com Trent Reznor Imagem: Scott Dudelson/WireImage/Getty Images

Mas calma que tem mais: Reznor e Ross também anunciaram a estreia de sua própria gravadora e de um festival de música, no qual vão "estrear como compositores, ao lado de uma lista de outras pessoas bem interessantes", provocou o líder do Nine Inch Nails à GQ, mas sem dar mais informações sobre quando, nem como ou tampouco quem seriam essas tais "pessoas interessantes".

Para finalizar, Reznor deixa claro que a motivação de tudo isso é simplesmente celebrar a vida e mostrar que ambos ainda estão em plena atividade.

Trent Reznor, do Nine Inch Nails, que pretende lançar uma grife de roupas Imagem: Scott Legato/Getty Images