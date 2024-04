Apple deve lançar novos produtos em maio; confira o que já se sabe

A Apple deve lançar novos produtos em poucas semanas. De acordo com Mark Gurman, conhecido por antecipar novidades da empresa, da Bloomberg, versões atualizadas do iPad Pro e do iPad Air podem ser lançadas na semana do dia 6 de maio.

O iPad Pro não recebe atualizações desde o lançamento de sua sexta geração, em 2022. Rumores indicam que esta será a sua maior atualização desde 2018. A caneta inteligente Apple Pencil e o teclado Magic Keyboard também podem ser atualizados.

O que esperar do iPad Pro

Tecnologias novas

Segundo a Bloomberg, o iPad Pro 7º geração terá dois tamanhos e telas com tecnologia Oled, resultando em maior nitidez e intensidade de brilho. Por ser mais avançada do que o padrão atual, isso pode influenciar numa alta do preço do tablet.

O processador escolhido para o tablet deve ser o chip M3, presente nos computadores mais avançados da Apple, como o Macbook Air M3, que chegou ao Brasil no mês passado.

Preço elevado

Informações do site MacWorld dão conta de que o iPad Pro poderia ter um preço inicial de US$ 1.499 (R$ 7.600 na cotação atual, sem impostos) em sua versão com tela de 11 polegadas. Isso seria um aumento de quase o dobro para o preço inicial da geração atual, que chegou em 2022 por US$ 799 (R$ 4.100).

O iPad Pro de 12,9 polegadas também teria um forte aumento, de US$ 1.099 (R$ 5.600) no preço inicial para custar entre US$ 1.799 e US$ 1.999 (R$ 9.100 e R$ 10.100).

Já o site DigiTimes os aumentos poderiam ser menores, com US$ 999 (R$ 5.050) para o dispositivo de 11 polegadas e US$ 1.199 (R$ 6.060) para o de 12,9 polegadas.

Caneta nova

Os códigos de teste dos sistemas operacionais iPadOS 17.4 e 17.5 sugerem também a existência de uma nova Apple Pencil. Isso porque há menção a um novo gesto possível: "apertar".

A atual Apple Pencil (2ª geração) suporta apenas gestos de toque duplo e não possui sensores de pressão.

Os rumores também dão conta do lançamento de um novo Magic Keyboard, mas também não há muitas informações sobre ele.

O que esperar do iPad Air 2024

Dois tamanhos

A expectativa é que o iPad Air 6ª geração tenha duas versões de tela — mas não com tecnologia Oled: 10,9 polegadas por US$ 599, segundo informações do site Mashable.

A outra versão deve ter 12,9 polegadas. Com preços entre US$ 799, de acordo com o MacRumors, e US$ 699, indicou o MacWorld.

Câmera em outro lugar

A câmera frontal pode ter sido realocada da parte superior para a lateral. Mas não há muitos detalhes sobre isso.

Processador

O iPad Air pode ser lançado com o chip M2, anunciado em 2022 - e presente atualmente no iPad Pro lançado no mesmo ano, que ainda é vendido pela Apple.

Por que não lançaram antes?

Acredita-se que os atrasos no lançamento tanto do iPad Pro quanto do iPad Air envolveram problemas nas áreas de produção de telas para a indústria.

De acordo com o analista Ross Young, da Display Supply Chain Consultants, a produção do iPad Pro de 11 polegadas está atrasada em relação ao modelo de 12,9 polegadas.

Segundo o 9to5Mac, a LG produzirá as telas de 12,9 polegadas, e LG e Samsung dividirão a produção das telas de 11 polegadas.