Após ser desmascarado, Olavo quase morre e acaba na cama de mulher incrível

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Paraíso Tropical' desta quarta-feira (10), Olavo tenta convencer a todos que sofreu um assalto e que Betina foi presa com ele. Betina se faz de boba e Alice fica furiosa. Lutero cancela o casamento da filha. Cadelão ameaça Joana.

Olavo procura Alice, mas ela está irredutível e aponta uma arma para o noivo. Arrasado, Olavo procura Bebel. Ela finge que não sabe de nada e ele diz que está acabado. Ela o consola. Camila pressiona Fred sobre ele não ser irmão de Fernanda.

Heloisa avisa Paula que foi decretada a prisão de Taís, mas ela está foragida. Joana esconde de Cassio as ameaças de Cadelão. Paula encontra sua aliança de casamento no apartamento de Ivan. Taís está escondida no apartamento.

Alice procura Daniel para entregar Olavo. Ela afirma que quer se vingar, mas se recusa a comparecer na reunião do conselho para não expor o pai. Lutero quer a demissão de Daniel e a exigência de que ele "devolva" o dinheiro.

O conselho vota sobre a situação de Daniel e decide demiti-lo. Daniel fica furioso e Antenor diz que confia na sua inocência, mas que ele precisa de uma prova contra Olavo. Lutero convence a filha a não incriminar Olavo para Antenor, porque ele também vai se prejudicar com isso.

Marion procura Bebel e finge saber que o flagrante de Olavo foi armação dela com Betina. Ela consegue pegar o contato de Betina no celular de Bebel. Betina se surpreende ao encontrar Marion e Alice, que a estapeia e a xinga na suíte do hotel.

Marion chantageia Betina para que ela entregue Bebel, ameaçando revelar podres da moça a Urbano. Para não perder o futuro em Nova York, Betina aceita entregar Bebel.