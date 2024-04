Além de Buda: Ana Maria tentou 'DR' ao vivo com Arthur e Carla, do BBB 21

Ana Maria Braga ligou para Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, para falar com o brother eliminado do BBB 24 (Globo). Esta, porém, não foi a primeira vez que a apresentadora tentou algo do tipo.

O que aconteceu

No final do "Café Com Eliminado", do Mais Você, Ana Maria Braga colocou Camila para conversar, ao vivo, com Lucas. A professora se divorciou de Lucas enquanto ele ainda estava confinado no reality show devido a atitudes do brother com Pitel.

No programa, Camila confrontou Lucas. Ela lamentou que o primeiro contato com o agora ex-marido tenha acontecido dessa forma, e afirmou que esperava mais "hombridade" dele.

Ana Maria já tentou fazer isso outra vez. Durante o "Café Com Eliminado" de Arthur Picoli, do BBB 21, ela tentou ligar para Carla Diaz, que viveu um affair conturbado com o ex-brother no programa, após Arthur afirmar que ainda nutria sentimentos por Carla.

A apresentadora, porém, não conseguiu contato com a atriz e ex-participante da edição de 2021 do reality. "Atende, Carlinha. Será que ela não quer falar com você? Ou comigo? Caiu? Não atendeu. Se eu fosse você, Arthur, ligava para ela depois", disse Ana Maria, após Carla não atender sua ligação.

BBB 21: Arthur conversa com Ana Maria Braga no "Mais Você" Imagem: Reprodução/TV Globo

