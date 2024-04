Conheça 24 novos hotéis que são considerados 'os mais sexy' de 2024

Dezenas de novos hotéis —especialmente de luxo— tem previsão de abrir as portas em 2024, oferecendo variadas atividades e serviços afinados com perfis diferentes de viajantes, daqueles que buscam experiências de bem-estar aos que procuram aventura por onde vão.

Um nicho de propriedades, no entanto, procura encantar os hóspedes com uma boa dose de charme. Entre eles estão estes 24 estabelecimentos estreantes, eleitos pela CNN americana como os mais sexy do ano. Conheça-os:

Matca, em Brasov, na Romênia

Matca, em Brasov, na Romênia Imagem: Divulgação

Situado no coração dos Cárpatos, em Brasov, este hotel boutique aberto em 1º de janeiro promete trazer uma experiência de luxo à Transilvânia e suas paisagens bucólicas. A área já é uma favorita de ricos, famosos e ilustres —o rei Charles 3º teria uma casa a duas horas dali.

Com apenas 16 quartos decorados com móveis esculpidos com detalhes rústicos em madeira, além de tapeçaria tradicional, ele mantém a cultura da região nos detalhes enquanto oferece serviços comuns às acomodações contemporâneas como spa e um restaurante que utiliza ingredientes locais. Completam o complexo 10 vilas particulares e duas casas de fazenda fortificadas nos arredores do prédio principal.

Diária: a partir de R$ 2.062*

Mais informações em: matcahotel.com

Hotel Maria, em Helsinque, na Finlândia

Hotel Maria, em Helsinque, na Finlândia Imagem: Divulgação

Inaugurado pouco antes de o ano começar, em 15 de dezembro, o novíssimo Hotel Maria oferece comodidades como um serviço de concierge de bem-estar e suítes-spa, que contam com banheiras de imersão, saunas seca e a vapor particulares —longe de olhos curiosos.

Situado em quatro prédios históricos tombados de 1885, o hotel mistura toques modernos —com detalhes cromados, acobreados, superfícies cinza e lustres minimalistas— com estruturas vintage, como as enormes janelas que oferecem luz natural aos quartos. Seu restaurante, o Lilja, oferece pratos com ingredientes típicos da cozinha finlandesa, como algas.

Diária: a partir de R$ 2.458*

Mais informações em: hotelmaria.fi

Hotel Casa Lucía, em Buenos Aires, na Argentina

Hotel Casa Lucía, em Buenos Aires, na Argentina Imagem: Divulgação

Aberto em janeiro, o Casa Lucía é inspirado no período de ouro que a capital argentina viveu há cerca de 100 anos, segundo a CNN. Seu edifício, o Mihanovich, é um arranha-céu Art Déco que já abrigava um hotel antes da reforma, mas agora ganhou ares mais luxuosos, ousados e modernos. Decoração em madeira e detalhes cromados minimalistas são vistos nos 142 quartos com vista para a cidade e para o rio da Prata.

Na mesma tendência de novos hotéis das capitais brasileiras, sua área comum exibe obras de arte contemporâneas de artistas do país em meio a itens "ostentação", como peças em mármore e uma piscina de quase 16 metros de comprimento. Seu bar de coquetéis, o Le Club Bacan, serve 400 rótulos dos melhores vinhos produzidos pelos hermanos.

Diária: a partir de R$ 3.313*

Mais informações em: hotelcasalucia.com

The Leinster, em Dublin, na Irlanda

The Leinster, em Dublin, na Irlanda Imagem: Divulgação

Na ilustre Merrion Square agora brilha o novo The Leinster, um vibrante hotel boutique inaugurado em fevereiro, cuja marca de estilo são decoração colorida, quartos modernos, obras de arte irlandesas contemporâneas e um "sexy" —ou romântico, dependendo do ponto de vista— terraço que abriga ao ar livre seu restaurante com vista para a cidade. No menu estão pratos que combinam sabores da cozinha local, da francesa e da gastronomia do sul da Ásia.

Já seu bar, o The Collins Club, promete fazer sucesso graças à sua atmosfera, ainda de acordo com o veículo dos EUA.

Diária: a partir de R$ 1.360*

Mais informações em: theleinster.ie

Kibale Lodge, no Parque Nacional de Kibale, em Uganda

Kibale Lodge, no Parque Nacional de Kibale, em Uganda Imagem: Divulgação

Responsável por diversos empreendimentos de ecoturismo em Ruanda e Uganda, a Volcanoes Safaris abrirá em 2024 o Kibale Lodge de olho nos amantes de chimpanzés que poderão vê-los mais de perto no parque, que abriga mais de mil espécies. Há uma chance de cerca de 90% de avistá-los, além de observar outras 12 espécies de primatas.

Ocupando mais de 60 hectares com vista para as montanhas Rwenzori e o canal Kazinga —onde se encontram hipopótamos—, o novo hotel ainda está entre os lagos Edward e George. Sua abertura para os amantes da natureza se dará em etapas: três chalés em maio e outros cinco até o fim do ano. O complexo ainda oferecerá spa, sauna e piscina.

Diária: a partir de R$ 5.934* por pessoa, com café, almoço e jantar inclusos, além de lavanderia, atividades e tratamentos de spa

Mais informações em: volcanoessafaris.com/kibale-lodge

Palazzo Cordusio Gran Meliá, em Milão, na Itália

Palazzo Cordusio Gran Meliá, em Milão, na Itália Imagem: Divulgação

Originalmente uma sede de uma empresa de seguros entre 1897 e 1901, o Palazzo Venezia mistura diferentes estilos arquitetônicos, sempre primando pela elegância e o luxo com detalhes em madeira e tecidos trabalhados. Localizado na movimentada Piazza Cordusio, ele também é conveniente: em uma curta caminhada se chega ao Duomo e a Galleria Vittorio Emanuele II.

O hotel de cinco estrelas aberto em dezembro de 2023 ainda conta com um bar de coquetéis em seu pátio e serve, ao ar livre nas alturas de seu terraço, pratos tradicionais das ilhas italianas —para quem a gastronomia local é sempre um fator de sedução. O estabelecimento oferece também o restaurante japonês Sachi.

Diária: a partir de R$ 4.401*

Mais informações em: melia.com/en/hotels/italy/milan/palazzo-cordusio-gran-melia

Anantara Mina Al-Arab Ras Al-Khaimah Resort, em Ras Al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos

Anantara Mina Al Arab Ras Al Khaimah Resort, em Ras Al-Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos Imagem: Divulgação

Outro lançamento de janeiro, o novo Anantara do país fica a cerca de uma hora de Dubai, no emirado de Ras Al-Khaimah, na fronteira com Omã. Seu estilo também nada tem a ver com os destinos pelos quais os Emirados Árabes Unidos são conhecidos: em vez de megaconstruções, lá se privilegia o relaxamento intimista, o contato com a natureza e o foco no turismo de aventura.

Mina Al-Arab, onde o resort foi instalado, é uma ilha na costa de Al Riffa com lagoa em meio de terreno pantanoso protegido, onde vivem tartarugas, golfinhos e flamingos. Por isso, o estabelecimento adotou um viés ecológico e seus 174 quartos contam com tecidos e plásticos recicláveis, além de madeira sustentável, segundo a CNN. As vilas flutuantes, por sua vez, são as primeiras de todo o emirado.

Diária: a partir de R$ 2.596*

Mais informações em: anantara.com/en/mina-al-arab-ras-al-khaimah

The Residence Douz, em Douz, na Tunísia

The Residence Douz. em Douz, na Tunísia Imagem: Divulgação

Douz, na Tunísia, é próxima ao Saara, o que torna o novo The Residence a parada ideal para turistas que buscam experiências únicas como passeios de jipe, quadriciclo ou camelo para fontes termais e lagos de sal no deserto. As casas quase subterrâneas escavadas em rocha dos Matmata podem ser visitadas com uma pequena viagem de um dia, assim como Toujane, destino famoso por sua tapeçaria artesanal.

O charme do novo hotel, no entanto, não está apenas nos seus entornos: cerca de 50 vilas compõem um complexo espalhado entre palmeiras, com decoração inspirada na cultura local, com detalhes minimalistas em madeira e latão, além de sofás de couro. Além de oferecer dois restaurantes, um hammam (o banho turco) e um spa, o time da casa ainda organiza jantares particulares no deserto.

Diária: a partir de R$ 1.548*

Mais informações em: cenizaro.com/theresidence/tunis-dz

Mollie's, em Manchester, no Reino Unido

Mollie's, em Manchester, no Reino Unido Imagem: Divulgação

O antigo Granada Studios, onde os Beatles e o Sex Pistols fizeram suas estreias na TV britânica nos anos 60 e 70, se tornará um hotel de 130 quartos em 2024. Administrado pelo tradicional grupo Soho House, o empreendimento contará também com o famoso clube privativo da marca no mesmo prédio.

E, apesar deste clube atrair justamente ricos e famosos, o hotel terá como público quem viaja com um orçamento mais modesto e se atrairá pela história vibrante do local. A decoração deve seguir esta energia retrô, com muita madeira em móveis e acabamentos, além de tapeçarias, couro, e detalhes estampados ou cromados. Um clássico diner, estilo de restaurante comum nos Estados Unidos, também recepcionará os visitantes.

Diária: ainda não divulgada, mas outros hotéis da rede custam a partir de R$ 435* por noite

Mais informações em: mollies.com/manchester

KAI Akiu, em Akiu, no Japão

KAI Akiu, em Akiu, no Japão Imagem: Divulgação

Em abril, Akiu ganhará uma nova ryokan —hospedaria tradicional japonesa— para atender quem busca o relaxamento das águas termais de mais de 1.500 anos da região. Apesar de ter sido uma região muito procurada e de difícil acesso no passado, o KAI Akiu estará acessível aos turistas através de viagens de 90 minutos de trem-bala de Tóquio ou 30 minutos partindo de Sendai.

Quem ficará por lá terá vistas para um vale de florestas e o rio de cada janela dos 49 quartos. Os banhos termais, assim como uma piscina de temperatura alinhada à corporal e um terraço para banhos nos pés, estarão na área externa, que terá o intuito de oferecer ao hóspede a chance de relaxar ao ar livre. Ainda é possível fazer passeios de bike ou trilhas nos seus arredores, próximo às cachoeiras de Akiu Otaki.

Diária: a partir de R$ 2.151*

Mais informações em: hoshinoresorts.com/en/hotels/kaiakiu

One&Only Za'abeel, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos

One&Only Za'abeel, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Imagem: Divulgação

Este é o terceiro resort da One&Only em Dubai e, como tudo na cidade, é sinônimo de maximalismo: são seis chefs com estrelas no guia Michelin trabalhando em 11 restaurantes do empreendimento aberto em 5 de janeiro. Além disso, o hotel conta com a mais longa piscina de borda infinita em todos os Emirados Árabes.

Considerado um resort vertical urbano, ele está situado no One Za'abeel, as "torres gêmeas" ligadas por um corredor de vidro a quase 100 metros do solo. Nele, está o chamado "boulevard do futuro", segundo a própria empresa, onde visitantes encontram bar e restaurantes. Já os quartos receberam decoração moderna e vibrante, com enormes janelas que favorecem iluminação natural.

Diária: a partir de R$ 2.324*

Mais informações em: oneandonlyresorts.com/one-zaabeel

Hotel Taschenbergpalais Kempinski, em Dresden, na Alemanha

Hotel Taschenbergpalais Kempinski, em Dresden, na Alemanha Imagem: Divulgação

Outro hotel que ganhou segunda vida, este antigo castelo e residência real com quase 300 anos de história destruído durante a Segunda Guerra já havia sido reconstruído nos anos 90.

Após 14 meses fechado para reformas, o Taschenbergpalais Kempinski reabriu em fevereiro cheio de estilo, com belos papéis de parede, mobiliário e detalhes vibrantes e estrutura de superluxo, de acordo com a CNN. A Royal Suite, sua acomodação mais luxuosa e novíssima, conta com mais de 370 metros quadrados e paredes pintadas a mão.

Diária: a partir de R$ 1.434*

Mais informações em: kempinski.com/en/hotel-taschenbergpalais

Banyan Tree Veya, em Valle de Guadalupe, no México

Banyan Tree Veya, em Valle de Guadalupe, no México Imagem: Divulgação

O novo resort de Valle de Guadalupe foca no bem-estar dos hóspedes, uma tendência do mercado de turismo do momento. Aberto em 15 de fevereiro, este lançamento tem interiores sofisticados e com ambientação romântica assinada pelo arquiteto mexicano Michel Rojkind. Cada uma de suas 30 vilas nos vales possuem suas próprias piscinas, amplas janelas com vistas para a vegetação e os picos até os vinhedos da região.

O spa inclui serviços como o tradicional ritual temazcal, de origem maia, e hidroterapia em fonte termal no deserto. Ainda é possível provar a produção da área graças à vinícola local.

Diária: a partir de R$ 2.962*

Mais informações em: veya.banyantree.com/en/destinations/valle-de-guadalupe

Moxy Banff, em Banff, no Canadá

Moxy Banff, em Banff, no Canadá Imagem: Divulgação

Moderno, ousado e acessível, este novo hotel na cidade de Banff —que atrai casais atraídos pelo romantismo dos chalés ou apaixonados pelo esqui e outras atividades no gelo— traz variedade à paisagem. Antigo hotel de beira de estrada nos anos 60, ele mantém o charme retrô do período com um bar temático que possui uma espécie de kombi de acampamento no canto.

Os quartos de curvas minimalistas contam com padronagem xadrez e detalhes em madeira. Sua área aberta oferece fogueira e hidromassagens para quem volta dos esquis. A casa está aberta desde janeiro.

Diária: a partir de R$ 1.113*

Mais informações em: marriott.com/en-us/hotels/yycbm-moxy-banff

The Star Grand Hotel, em Brisbane, na Austrália

The Star Grand Hotel, em Brisbane, na Austrália Imagem: Divulgação

Com previsão de abertura para agosto, este novo (e grande) hotel é uma das apostas para Brisbane que deve sediar as Olimpíadas de 2032. Dois prédios em arco na direção do rio que corta a cidade formam este hotel, que tem quartos com vista para as águas e outros para os arranha-céus vizinhos e a paisagem da cidade. A decoração é bastante moderna e com um toque de ostentação, com iluminação inspirada no estilo Art Déco e tapeçaria rebuscada. Três piscinas, de frente ao rio, também completam o cardápio de mimos do The Star Grand.

Somados aos outros três hotéis do entorno deste hotel, a área oferecerá 50 bares e restaurantes — o Sky Deck, uma plataforma a cerca de 100 metros sobre o rio Brisbane, abriga alguns deles.

Diária: a partir de R$ 1.009*

Mais informações em: star.com.au/brisbane

Casa Andina Madre de Dios, em Madre de Dios, no Peru

Casa Andina Madre de Dios, em Madre de Dios, no Peru Imagem: Divulgação

Acessível, este hotel boutique fica na região de Madre de Dios, na fronteira com o Brasil e a Bolívia, e oferecerá uma espécie de conforto rústico nos arredores do rio Tambopata —uma área em que o charme está na observação de pássaros singulares, borboletas e na magia de estar perto da floresta peruana.

Diária: ainda não divulgada

Mais informações em: casa-andina.com

Gundari, em Folegandros, na Grécia

Gundari, em Folegandros, na Grécia Imagem: Divulgação

A ilha de Folegandros é vizinha à famosa Santorini e abriga este hotel boutique de apenas 25 suítes em uma reserva de pássaros, com clima bastante diferente do tradicional branco total e paisagens marítimas dos resorts gregos.

Paredes coloridas, madeira e pedras locais, clima acolhedor, piscina particular de borda infinita com vista para o Mar Egeu: este é parte do charme do Gundari, que ainda oferece um bar de coquetéis à beira da piscina, um bar de vinhos, além de um spa subterrâneo encrustrado em penhasco que oferece tratamentos com ervas da ilha. Intimista.

Diária: a partir de R$ 2.740*

Mais informações em: gundari.com

The Hoxton Vienna, em Viena, na Áustria

The Hoxton Vienna, em Viena, na Áustria Imagem: Divulgação

O hotel moderninho inglês ganha sua filial na capital austríaca, em um prédio dos anos 50 no terceiro distrito, Landstrasse, com atmosfera que reflete a época —madeiras e veludos marcam presença nos 196 quartos.

O clima descontraído e sedutor do Hoxton, que deve abrir as portas ainda este mês, fica por conta com bar no terraço, ao ar livre, ou do bar "secreto" no porão. O espaço ainda conta com um ambicioso auditório para eventos.

Diária: a partir de R$ 653*

Mais informações em: thehoxton.com/vienna

Voaara, em Sainte-Marie, em Madagascar

Voaara, em Sainte-Marie, em Madagascar Imagem: Divulgação

Sainte-Marie, uma ilha na costa de Madagascar, abriga este mini resort de apenas oito bangalôs e uma vila. Segundo a CNN, é parte do projeto crescer este número para 45, no máximo, nos próximos anos. No entanto, o que a casa oferece agora é privacidade, aconchego e muito conforto.

A sala de estar da vila, por exemplo, está aberta e o hóspede pode experimentar de perto o contato com a natureza, admirando dali as baleias jubarte que migram por ali entre junho e outubro. Dois restaurantes são parte do complexo atualmente, mas este número deve crescer para cinco a medida que o número de acomodações for expandido. Um spa ainda deve abrir as portas na casa ainda em 2024.

Diária: a partir de R$ 3.768*, com café, almoço e jantar inclusos

Mais informações em: voaara.com

Aman Nai Lert Bangkok, em Bangcoc, na Tailândia

Aman Nai Lert Bangkok, em Bangcoc, na Tailândia Imagem: Divulgação

Primeiro hotel urbano da rede, ele fica no distrito de embaixadas da capital tailandesa e tem previsão de abertura no segundo semestre de 2024 com uma proposta bastante distinta de outros empreendimentos de sucesso de Bancoc (e da Aman), que privilegiam uma ultrapersonalização de experiências. Seu arranha-céu leva uma piscina de borda infinita no topo e seus 36 andares abrigam cerca de 52 suítes e 50 residências, uma abordagem mais objetiva, mas não menos ousada, do viajar.

Diária: ainda não divulgada

Mais informações em: aman.com/hotels/aman-nai-lert-bangkok

Romeo Roma, Rome, na Itália

Romeo Roma, em Roma, na Itália Imagem: Divulgação

Um dos últimos projetos concebidos pela arquiteta Zaha Hadid antes de falecer em 2016, o Romeo Roma é uma filial do hotel de mesmo nome de Nápoles cujo luxo é o seu sobrenome. Localizado no coração da Piazza del Popolo em um palácio do século 17, ele traz o ar sedutor da obra de Hadid, como uma fluida escadaria, contrastada a afrescos originais e peças em mármore italiano —assinaturas da história do edifício que esbanjam sofisticação.

Diária: ainda não divulgada

Mais informações em: theromeocollection.com/en/romeo-roma

Graduate Princeton, em Princeton, nos EUA

Graduate Princeton, em Princeton, nos EUA Imagem: Divulgação

Cidade universitária, Princeton ganha um novo hotel Graduate justamente em um de seus antigos dormitórios estudantis de 1918, que reabre em maio com estilo inspirado nas bibliotecas das faculdades de maior prestígio dos EUA. Todos os quartos receberam paredes de azul marinho, detalhes como cortinas e móveis em tons de rosa ou vermelho alaranjado, nas cores da universidade. Ideal para quem quer ter viver a fantasia da vida estudantil de lá.

Diária: a partir de R$ 984*

Mais informações em: graduatehotels.com/princeton

Habitas Santa Teresa, em Santa Teresa, na Costa Rica

Habitas Santa Teresa, em Santa Teresa, na Costa Rica Imagem: Divulgação

Este hotel pé de areia em Santa Teresa, uma região muito frequentada por surfistas, conta com cabines luxuosas e, ao mesmo tempo, com detalhes rústicos, além de barracas para "glamping" — acampamento de luxo — espalhadas pela costa e com vista para a mata. Para quem ama experiências sensoriais da vida próxima à natureza.

Diária: ainda não divulgada

Mais informações em: ourhabitas.com/santa-teresa

Mercure Darwin Airport Resort, em Darwin, na Austrália

Mercure Darwin Airport Resort, em Darwin, na Austrália Imagem: Divulgação

Pode esquecer aquele ambiente acético dos hotéis nos arredores de aeroportos. Este novo Mercure em Darwin mais parece um resort nas Maldivas: vilas com piscinas de mergulho particulares, suítes, bangalôs, decoração tropical e piscina olímpica são alguns dos atrativos do endereço.

Uma combinação de dois hotéis antigos que foram completamente reformados, ele está localizado em território do povo indígena local Larrakia e, por isso, sua decoração é inspirada e homenageia a cultura deles, com arte aborígena espalhada pelo resort —inclusive em seus amplos murais. Funcionários deverão receber treinamento específico, de acordo com a rede americana, sobre a história dos Larrakia.

Diária: a partir de R$ 638*

Mais informações em: all.accor.com

*Preços pesquisados em março de 2024.