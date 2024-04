Zendaya teve um coordenador de intimidade para cenas de sexo em novo filme

Zendaya, 27, precisou da ajuda de um profissional para gravar as cenas quentes de sexo do filme "Challengers".

O que aconteceu

"Tínhamos um coordenador de intimidade que foi fantástico e muito prestativo, porque era importante que nos sentíssemos seguros", falou a atriz para The Hollywood Reporter Roma, nesta terça-feira (9).

A produção é coestrelada por Josh O'Connor, 33, e Mike Faist, 32, que interpretam dos rivais nas quadras de tênis e pelo amor de Tish, vivida por Zendaya. Já no trailer é possível ver algumas cenas mais quentes e a tensão sexual que permeia todo o filme.

Para gravar a produção com tamanha carga erótica, ela conta uma estratégia para que ela e seus colegas se sentissem próximos. "Conversei com meus colegas para que a gente encontrasse um jeito de ficar à vontade. Jogamos tênis, saímos e ensaiamos juntos. Conseguimos nos relacionar e nos sentir bem um com o outro."