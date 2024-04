Ele maratonou os Plantões da Globo e atesta sumiço da vinheta: 'Cadê?'

Um ano e dois meses. Esse foi o tempo que a inconfundível vinheta do Plantão da Globo ficou sem aparecer na emissora, um período recorde.

A vinheta foi ao ar no dia 24 de março, com a prisão de Domingos e Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, acusados de serem os mandantes da execução de Marielle Franco. A vinheta havia sido exibida pela última vez em 21 de janeiro de 2023, quando foi noticiada a troca do comando do exército pelo presidente Lula.

Vinheta anda sumida

O estudante de jornalismo Rui Guilherme Filho, de Belém (PA), faz o levantamento de todos os plantões exibidos na Globo há cerca de 9 anos. Todo material é compilado em um site da Wikia, além de ser divulgado no @FatosGlobo, perfil no X (antigo Twitter).

Quando criança, ele tinha medo do plantão. "Quando entrava a vinheta, eu ficava pálido. Começou com o plantão dos atentados ao World Trade Center. Aí criei um certo trauma da vinheta, quando aparecia, eu queria sair da sala", disse em entrevista a Splash.

Com a chegada da internet à casa dele, em 2011, Rui decidiu que não ia mais ter medo da vinheta e decidiu "maratonar" os plantões da Globo disponíveis no YouTube. Ele assumiu a página na Wikia e um tempo depois criou o perfil no X, que tem mais de 8 mil seguidores.

Rui reuniu informações disponíveis em outros blogs, no YouTube, arquivos de VHS de emissoras e também acompanha as clipagens de televisões locais. Em seu levantamento dos plantões, ele compila o que aconteceu, qual jornalista apresentou o plantão e que programa foi interrompido.

O trabalho minucioso proporciona informações detalhadas sobre a exibição dos plantões em cada estado. "Por exemplo, o penúltimo plantão, que foi o anúncio da troca dos comandantes do exército, não passou para Santa Catarina, mas passou para o resto do Brasil".

Tanto a Wikia quanto o perfil no X cresceram mais do que Rui esperava. "Atribuo isso também à falta dos plantões. Muita gente [pergunta]: 'Cadê o plantão da Globo?'"

O plantão da Globo é o ícone do jornalismo. Faz parte da nossa cultura ter uma vinheta aliada a notícias em sua maioria trágicas ou históricas. O pessoal sente falta, apesar de da internet.

Para Rui, o plantão ainda tem o papel de "confirmar a notícia" para o público. "O plantão, antigamente, era a fonte primária da informação urgente da Globo. Mas, com a internet, os portais de notícias praticamente tomaram esse protagonismo para si. [Então] o plantão da Globo se tornou um veículo de confirmação da notícia. Por exemplo, prenderam os mandantes do assassinato da Marielle Franco. O pessoal ficou sabendo nos portais. A primeira atitude [do espectador] é: 'Vou ligar na Globo para ver se já entrou com o plantão'.

Criado em 1991, a plantão da Globo faz parte do imaginário brasileiro, assim como a vinheta de fim de ano e outros produtos audiovisuais do canal. A ausência da vinheta do plantão já é percebida há algum tempo. No ano passado, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro foi anunciada sem vinheta, apenas com a abertura do Jornal Hoje.

O psicanalista, mestre e doutor em psicologia pela USP Christian Dunker explicou em entrevista ao UOL em 2020 que existe um contexto histórico associado à música do plantão. "É uma música que tem a força de evocar um tipo de memória mais subliminar, mais contextual. Isso é um efeito simbólico, é um símbolo cultural".

Segundo ele, as pessoas, ao ouvirem a canção, tendem a reviver experiências anteriores e se lembram de outras notícias ruins que já receberam via plantão da Globo. "Daí a carga emocional que existe em uma música como essa."

As pessoas acham que notícia ruim é mais urgente do que notícia boa. Se uma pessoa morre, é urgente. Se alguém nasce, pode esperar até 20h30 para ver no 'Jornal Nacional' afirmou João Nabuco, criador da música, em entrevista ao UOL em 2016

Splash entrou em contato com a Globo em busca de mais detalhes sobre o uso da vinheta, mas não teve resposta. O texto será atualizado em caso de retorno.