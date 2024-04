Vai ter virada no BBB 24? Distância entre Alane e Buda cai na enquete UOL

Do UOL, em São Paulo

Votos mais decisivos do que nunca. Faltando poucas horas para o resultado do paredão desta semana no BBB 24, a diferença entre Lucas Buda e Alane diminuiu drasticamente.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 19h, o brother, que chegou a bater mais de 70% para deixar o programa, agora tem 54,43%.

Alane aparece em segundo lugar para deixar o programa, com 40,44% dos votos.

Isabelle manteve o favoritismo nesta berlinda e recebeu apenas 5,13% dos votos.

Com os últimos acontecimentos na casa e as torcidas divididas, a votação oficial da Globo também pode refletir essas mudanças consideráveis.

A edição ao vivo do BBB 24 começa logo mais, após a novela 'Renascer', a partir das 22h25. A grande final do programa está marcada para a próxima terça-feira, 16 de abril.