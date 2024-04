Para evitar perrengue, Tomorrowland promete aprimorar drenagem do solo

Esforços para aprimorar a drenagem do solo e investimentos para aumentar em 34% a capacidade da área de camping. Essas são talvez as duas promessas mais importantes feitas pelos realizadores do Tomorrowland Brasil. No ano passado fortes chuvas danificaram estacionamentos e vias de acesso ao parque Maeda, em Itu (SP), e o segundo dia teve que ser suspenso. O festival deste ano acontece nos dias 11, 12 e 13 de outubro, no mesmo local.

O que vai acontecer

Na edição brasileira do maior festival de música eletrônica do mundo, o belga Tomorrowland, a expectativa é chegar a 20 mil pessoas alojadas no espaço de camping, chamado DreamVille. Segundo o censo demográfico de 2022, essa é a população de 2/3 das cidades do Brasil!

O Tomorrowland Brasil 2023 teve shows cancelados após lama, chuva e perrengue Imagem: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (9), o DJ e produtor Alok, organizadores do festival e representantes do Governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Itu se reuniram para revelar projetos focados principalmente em mobilidade para a região e em melhorias estruturais. O anúncio foi feito na Sala São Paulo.

Entre as ações para facilitar o fluxo das pessoas para o festival, foram anunciadas melhorias no acesso, que "beneficiarão também as comunidades vizinhas". Cinco rodovias vicinais deverão ser implantadas, com total 17,5 quilômetros de extensão (com previsão de asfaltamento).

O valor investido pelo Estado de SP será de R$ 22 milhões. O projeto é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil).

O desejo é consolidar Itu como um dos pólos de realização de grandes eventos no estado. A expectativa é que os shows reúnam mais de 200 mil pessoas ao todo, sendo 25% de turistas internacionais.

O DJ holandês Tiësto, durante apresentação no Tomorrowland Brasil 2023 Imagem: Divulgação

O Estado de SP se comprometeu a receber o Tomorrowland no Brasil por mais de uma década. Na edição de 2023, o evento movimentou cerca de R$ 676 milhões na economia da região e empregou mais de 9.000 pessoas, direta e indiretamente. Com o acordo, a expectativa é movimentar cerca de R$ 9 bilhões na economia da região de Itu pelos próximos 10 anos.

Nosso compromisso com a região é de, no mínimo, 10 anos, de acordo com o contrato com o parque Maeda. Para isso, estamos investindo no local para trazer ao público uma experiência única e inesquecível, além de estimular o turismo na região. Isso tudo perpetuando o acordo de longo prazo com os órgãos envolvidos, tornando o Tomorrowland o ponto de encontro de fãs de música eletrônica das Américas, impactando positivamente a economia da região e do estado como um todo. Rodrigo Mathias, CEO da DC Set Group, organizadora do festival

Alok é a primeira atração confirmada para o Tomorrowland Brasil 2024, nos dias 11, 12 3 13 de outubro, em Itu (SP) Imagem: Delio Nijmeijer/Divulgação

O Tomorrowland traz uma renovação da cena eletrônica para o mundo. Da mesma forma que temos um comprometimento do festival para os próximos anos, temos uma renovação da nossa cena junto com isso. E é importante que esse comprometimento e investimento na infraestrutura e mobilidade não fique somente nesta gestão, mas que isso perpetue ao longo de gerações. Alok, DJ, produtor e 1ª atração anunciada

Glampings

O DreamVille, a área de acampamento oficial do evento, deverá ter mais opções de pacotes de acomodações. Em 2024, glampings com camas montadas e outras comodidades serão uma das opções para quem busca mais conforto para se alojar diretamente na área do festival.

DreamVille, área de camping do Tomorrowland Brasil, deverá ser ampliada para alojar 20 mil pessoas Imagem: Divulgação

Outra opção mais econômica são as tendas com colchão inflável e saco de dormir. Eles serão oferecidos pela organização do Tomorrowland para os participantes que não possuem os equipamentos, mas ainda assim preferem montar sua própria acomodação.

Venda de ingressos

O pré-registro para a compra de ingressos acontece nesta quarta-feira (10), das 10h às 15h; a venda geral será aberta em 2/5. As duas ações devem ser feitas pelo site oficial do Tomorrowland Brasil.