Tião fica rico? Personagem larga galinha e fazenda para desfecho trágico

Nos próximos capítulos, a trama de Tião (Irandhir Santos) começa a caminhar para um final dramático em 'Renascer'. Especulações sobre remake divergem da versão original, mas coincidem na morte trágica do personagem.

O novo Tião

No capítulo desta segunda-feira (8), Egídio (Vladimir Brichta) voltou atrás na decisão de expulsar Tião e sua família. O fazendeiro continuará obcecado por Joaninha (Alice Carvalho), e chegará a oferecer dinheiro para que ela se deite com ele.

A proposta será o estopim para Dona Patroa (Camila Morgado) tomar uma atitude. Segundo relatos do Observatório da Televisão, ela se unirá a Joaninha para desmascarar o marido, e de quebra, fazer com que a funcionária fique com o dinheiro e suma da fazenda com Tião.

A família será abrigada na antiga casa de Jacutinga (Juliana Paes), que será administrada por Sandra (Giulia Buscaccio). Com ajuda do pastor Lívio (Breno da Matta), Tião entenderá que a história da galinha e o cramunhão não passa de uma mentira.

Ao lado do religioso, o personagem começará a se envolver com pautas ativistas pela defesa de pessoas em situação de vulnerabilidade. A postura resultará na fúria dos fazendeiros, especialmente Egídio. Além de levar uma surra de capatazes, Tião Galinha será preso injustamente sob a acusação de atirar no ex-patrão.

Tião ficou rico na versão original?

Em 1993, quando a versão de 'Renascer' escrita por Benedito Ruy Barbosa foi ao ar, Tião (Osmar Prado) não ganhou dinheiro nenhum. Pelo contrário, ele continuou na fazenda de Teodoro (Herson Capri), que é o nome do personagem que conhecemos hoje pela interpretação de Vladimir Brichta.

A lenda do cramunhão também não funciona para ele, mas de forma natural, Tião Galinha vai conscientizando os colegas. O personagem sugere que eles ganhem uma propriedade de terra para plantar de forma coletiva.

Teodoro se revolta, manda açoitar Tião e o denuncia na delegacia. Posteriormente, o marido de Joaninha vai preso sob a acusação de tentar matar Teodoro, após Mariana (Adriana Esteves) mentir ao delegado Olavo (Cecil Thiré).

Humilhado e agredido pelos outros detentos, Tião tira a própria vida e deixa uma carta falando sobre a desigualdade. A partida trágica também serviu para piorar a disputa entre José Inocêncio (Antônio Fagundes) e Teodoro.