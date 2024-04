'The Rock' volta para os ringues, dispara ordens e briga com juíz em luta

Dwayne 'The Rock' Johnson, 51, fez sua reestreia na WWE e ainda venceu a principal luta da noite.

O que aconteceu

O ator campeão de bilheteria nas últimas duas décadas, se estressou com o mediador do duelo, Chad Patton. "Se você contar, você está demitido. Está me entendendo? Eu sou o 'The Rock' e estou falando sério, p***. Você conta, você está demitido", falou em plenos pulmões apontando dedos para o juiz.

A agitação aconteceu porque Dwayne não queria que Patton fizesse a clássica contagem quando algum participante vai ao chão durante o confronto. Dessa vez, The Rock não é apenas um lutador profissional, ele faz parte do conselho da TKO, o conglomerado que inclui a WWE e o UFC. Então, ele impôs suas ordens, além de tudo, como chefe de todo o evento.

No último sábado (6), The Rock lutou ao lado de seu primo, Roman Reigns, 38, que é campeão mundial. Eles enfrentaram e venceram a dupla Seth Rollins, 37, e Cody Rhodes, 38.