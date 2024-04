Schueng: Reação de Buda ao descobrir-se solteiro pode dar problema à Globo

'Emparedado' ao lado de Alane e Isabelle, Lucas Buda é o mais provável eliminado desta terça-feira (9) no BBB 24 (Globo). Uma das maiores expectativas do público gira em torno da reação dele ao saber que sua esposa, Camila Moura, pôs fim ao casamento após ver o companheiro flertar com Giovanna Pitel no reality.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, pensa que o 'chá-revelação' da solteirice de Lucas não será mostrado ao vivo, como muitos anseiam. "A Globo não vai querer explorar essa resposta, porque não podem e não vão conseguir controlar a reação do Buda. Se ele se desesperar e começar a chorar, pode abandonar o estúdio... Ninguém sabe o que vai acontecer."

Dieguinho opina que, no máximo, Lucas será comunicado sobre a mudança do próprio estado civil antes de entrar no ar no Bate-Papo BBB. "Para que a produção não repercuta esse conteúdo de maneira negativa, acho que vão se isentar de trazer essa informação para ele - ou talvez ela seja dada em off, nos bastidores."

Bárbara Saryne concorda com o colega. Para ela, tal postura seria completamente coerente com o código de conduta do canal carioca. "A Globo tem uma política de muito cuidado com os participantes [do BBB]. É uma via de mão dupla: eles estão ali, entregando-se de corpo e alma a um programa de entretenimento - então, na saída, o mínimo é [a emissora] cuidar dessa pessoa e não expor ao ridículo. Esse cuidado vai existir [com Lucas também]."

Dieguinho: Exageros tiram de Beatriz vaga que era garantida na final do BBB

No Sincerão desta segunda-feira (8) no BBB 24 (Globo), Davi, 21 classificou Isabelle, 31, como 'amiga' e Beatriz, 23, como 'egoísta'. O baiano e a vendedora do Braz tiveram uma discussão após a dinâmica, que se encerrou quando Bia colocou uma casca de banana sobre a própria cabeça, numa resposta irônica às críticas de Davi.

Dieguinho Schueng considera que Bia distorceu a própria narrativa nesta reta final do reality. "A felicidade da Beatriz costumava incomodar algumas pessoas ali dentro - mas agora, não é mais a felicidade [que incomoda], é o exagero. Tudo em excesso faz mal - e a Beatriz é o excesso em pessoa no BBB 24. São os exageros que vão tirar a Beatriz do reality."

