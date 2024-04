Saryne: Isabelle passa vergonha no BBB 24 e merecia bronca de Tadeu

No Sincerão de ontem (8) do BBB 24 (Globo), Isabelle "passou vergonha" ao fugir da dinâmica e elogiar Matteus, quando deveria criticá-lo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Achei bem vergonhoso da parte da Isabelle. O próprio Matteus chegou a baixar a cabeça", avaliou Bárbara Saryne no Central Splash de hoje (9). "É um vergonha nessa altura do campeonato, e gostei muito da bronca que Davi deu nela depois."

"Pareceu mais uma paquera do que uma discórdia", acrescentou Chico Barney. "Foi uma baixaria."

A postura de Isabelle também não agradou o apresentador Tadeu Schmidt, que tentou fazer com que a sister jogasse — sem sucesso. "Tadeu precisou colocar palavras na boca dela, perguntando se isso a incomodava, se Matteus está querendo aparecer", lembrou Bárbara.

Já Chico disse que, apesar de tudo, Isabelle foi muito coerente. "Qualquer coisa diferente que ela fizesse não caberia no personagem", afirmou. "É evidente que preferimos quando as pessoas agem como Davi [?] mas isso não cabe em nada do que Isabelle fez ao longo da temporada, principalmente com as pessoas que sobraram".

"Apesar de ter ficado frustrado e ser uma vergonha alheia, também admiro a resiliência de se manter coerente com o próprio vacilo", acrescentou.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 960911 votos 36,35% Alane 5,69% Isabelle 57,97% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 960911 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash