Rihanna compara estilo de A$AP Rocky com o seu: 'Mães são preguiçosas'

Rihanna, 36, falou sobre sua relação com moda no cotidiano agora que se tornou mãe.

O que aconteceu

Em uma entrevista para a Interview Magazine publicada nesta terça-feira (9), ela contou sobre como se sente com o estilo fashionista do namorado, A$AP Rocky, 35, enquanto ela prefere usar roupas confortáveis. "Eu me sinto envergonhada ao lado dele. Parece que eu sou sua assistente", falou para a revista.

Ela reconhece que o namorado tem bom gosto e que gosta de em qualquer ocasião estar muito bem vestido. "Por exemplo, estamos entrando em um vôo. Nós deveríamos usar moletom. Ele que usar um terno completo da Bottega. Eu fico: 'Por que você faz isso comigo?'."

Eu passo meu tempo vestindo as crianças até a morte e quando preciso me vestir, penso: 'Qual é a roupa mais confortável para usar com eles? O que não causará desconforto em seu rosto ou corpo ou me fazer sentir que não consigo segurá-los direito?'. As mães são preguiçosas na vida real.

Apesar de querer optar por looks mais confortáveis, ela não mede esforços em vestir seus filhos RZA, 1, e Riot, 8 meses. "Todo mundo pensa que o pai quem veste eles, porque eu os visto com o estilo A$AP."