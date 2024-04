Murilo morre do coração ao ver fotos no computador do irmão

No capítulo de terça-feira (09), da novela "Família É Tudo", Vênus se enfurece com os irmãos. Murilo vê as fotos de Electra no computador de Luca e fica arrasado.

Hans destrata Mila. Chantal tenta animar Murilo. Ramón tem uma ausência durante uma reunião. Vênus separa os irmãos em duplas para ajudar nas obras da Galeria Mancini.

Tom avisa a Vênus que descobriu o paradeiro de Nilton Correia. Chicão leva Andrômeda para um estádio de futebol. Elisa procura Júpiter. Vênus fala para Leda sobre suas suspeitas com o acidente de Pedro e estranha seu comportamento.