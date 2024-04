MC Bin oferece 'ombro amigo' para Lucas: 'Vai escutar umas verdades'

MC Bin comentou nas redes sociais hoje (9) sobre o reencontro com seus aliados do BBB 24 (Globo) e a possível eliminação de Lucas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Através de seu Instagram Stories, MC Bin afirmou que soube da traição de Lucas "Buda" fora do reality show. "Lá dentro eu não tinha noção do que tava acontecendo, no que ocasionou o Buda [Lucas] estar solteiro hoje. Aqui fora também vi as coisas que o Buda falou sobre mim […] fiquei meio chateado", disse.

O brother, no entanto, disse que Lucas pode ser eliminado hoje e precisará de um "ombro amigo". "Não sou de ficar passando pano para o errado, nem ausentando o erro, a gente tem que assumir nosso erro", disse. "Mas nesse momento, não me sinto nesse lugar de ficar apontando o dedo para ele".

O funkeiro diz que precisa acolher o brother e "trocar muita ideia" quando ele deixar a casa. "[Preciso] Abraçar e estar disponível para o que ele precisar", disse.

"Mas lembrando: não sou o cara de passar pano, então ele vai escutar umas verdades. Nós vai trocar um papo, porque amigo precisa falar e a pessoa precisa escutar", concluiu.

Na noite anterior, Bin também encontrou Pitel e Giovanna, com quem compartilhou o Quarto Gnomos no reality. "A gente já conversou [...] e depois a gente vai contando as fofocas para vocês", disse Giovanna.

O ex-brother já havia encontrado Luigi e Leidy Elin em uma praia no Rio de Janeiro.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 954979 votos 36,14% Alane 5,70% Isabelle 58,15% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 954979 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash