Mão boba? Nanda Costa usa calça inusitada em lançamento de nova série

Nanda Costa, 37, apareceu com uma calça bastante inusitada no lançamento da série "Justiça 2".

O que aconteceu

Parecia uma mão boba acariciando as partes íntimas da atriz, mas na verdade era é só uma pintura em sua calça. O modelito foi escolhido pela atriz, que participa da festa der lançamento da série, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (9).

Na série, Nanda Costa vai interpretar Milena e terá um romance com Jordana (Paolla Oliveira) na série que estreia no Globoplay na próxima quinta (11). Serão liberados quatro episódios por semana, ao longo de sete semanas. No total, serão 28 episódios.

"Justiça 2" contará a história de quatro pessoas presas no mesmo dia no Distrito Federal. Além de Jordana, Baltazhar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício) e Geíza (Belize Pombal) também serão soltos sete anos depois e vão em busca de justiça.