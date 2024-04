Lucas aponta incoerência de Davi em briga: 'Conveniente para você'

Lucas "Buda" insinuou que Davi brigou com Beatriz na tarde de hoje (9) por conveniência no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Após brigar com Beatriz, Davi conversou com Lucas "Buda" sobre a situação, e o Gnomo respondeu. "A mesma coisa que você fez no jogo todo, você fez aqui", disse.

"Você cria situações", continuou Buda. "Olha a incoerência, você brigou comigo porque te dei bom dia e você tá cobrando dela [?] Você tá criando uma briga com uma pessoa que gosta de você só para ficar no alvo da parada".

O brother ainda acusou o brother de brigar com Bia por conveniência. "Pra mim, fica nítido que muitas coisas que você pontuou sobre ela, eu concordo, porque eu já via isso e já pontuei sobre ela também. E o que ela me pontou sobre você também. Às vezes acho que não estou tão maluco assim [?] Eu pensava, será só a gente que tava vendo isso ou será que é conveniente para você usar agora?"

"Não, é porque a dinâmica pediu", disse Davi.

"Você está dizendo que a gente tem que dividir jogo de convivência, eu concordo com isso, tô fazendo desde o começo, mas você não fez em relação a mim", acrescentou o capoeirista.

