Flerte com Pitel e exposição de esposa: Lucas Henrique é eliminado do BBB

Lucas Henrique foi o décimo sétimo nono do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 64,69% dos votos na disputa contra Alane (32,08%) e Isabelle (3,23%). Ao todo, o Paredão recebeu 35.923.570 votos.

Como o Paredão foi formado

BBB 24: Alane, Buda e Isabelle estavam no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Como consequência da Prova do Líder, Alane foi emparedada. Ela teve o pior desempenho na primeira etapa da dinâmica e foi direto para o Paredão.

O Líder Davi indicou Lucas Henrique (Buda) para a berlinda.

No Confessionário, Isabelle foi a mais votada. A formação final do Paredão ficou: Alane, Isabelle e Lucas Buda.

Rixa com Davi, flerte com Pitel e exposição de esposa: a passagem de Lucas Buda pelo BBB 24

BBB 24: Davi e Lucas discutem durante festa Imagem: Reprodução/Globoplay

Troca de farpas com Beatriz. Ao chamá-la biscoiteira no Sincerão, levou uma invertida: "Não sou obrigada a me moldar, a me fechar. Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai (...) Eu cheguei até aqui pela minha história, por quem eu sou".

Treta do "calabreso". Lucas e MC Bin Laden discutiram com Davi em uma festa. Ao ser chamado de falso, o baiano rebateu com "calma, calabreso" e os brothers especularam que era um apelido gordofóbico. Tadeu Schmidt até usou o apelido e justificou para o público que aquilo era apenas uma brincadeira.

Rixa com Davi. O participante não escondeu seu "ranço" pelo adversário. Além de indicá-lo ao Paredão e criticá-lo, apontou que se "isolava para pagar de excluído" na casa.

Jogo desmascarado e bate-boca com Michel. Buda também desmascarou o jogo de Michel e confessou se sentir manipulado.

Liderança em dose tripla. O capoeirista venceu a Prova do Líder três vezes e teve duas festas especiais dedicadas à sua liderança

Flerte com Pitel e exposição de esposa. Lucas cantou a música de Emicida para Pitel: "Baiana, você me bagunçou. Pirei em tua cor (...) É real. Vai acabar aqui, essa conversa". Camila Moura, casada com o brother, encarou o papo como traição e sugeriu o fim do casamento. Ele voltou a flertar com Pitel outras vezes.

BBB 24: Lucas Buda conversa com Pitel na piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

Ausência de esposa em vídeo do Anjo e repercussão. Ele questionou o motivo para Camila não ter aparecido, já Fernanda e Pitel riram da situação e brincaram que o casamento havia terminado. Fora da casa, espectadores também zombaram que era um "chá separação".

Despertador com "Infiel". Boninho cumpriu com a promessa e acordou os brothers com a música de Marília Mendonça. A câmera até focou no rosto do participante para ver sua reação.

Incômodo com a produção. O participante reclamou que Davi sempre levava atenção pelo mesmo motivo e nunca perdia estalecas.

Crítica a rivais. Buda questionou a postura das Fadas, apontando que Alane não "colocava a mão na consciência" e Isabelle não se comprometia no jogo. Ainda ressaltou que Beatriz era "sem noção". Dias depois, Isabelle e Lucas se acertaram e a sister caiu no choro.

Questionamento por fofoca. Isabelle e Alane tiraram satisfação sobre uma fofoca envolvendo Fernanda. Elas acusaram-no de fazer "picuinha" na casa.

Tombo em treta. Lucas Henrique levou um tombo durante uma discussão de Davi e MC Bin Laden no Sincerão. Ele admitiu que escorregou na situação.

Receio pós-BBB. O integrante do Gnomo confessou que estava com medo do que o aguardava fora do reality, especialmente em relação ao seu trabalho, pensando em sua exoneração do concurso público.

Traição antes do programa. Camila Moura, que entrou com um pedido de divórcio litigioso e teve a decisão acatada pela Justiça, declarou que o então marido havia traído anteriormente e eles fizeram anos de terapia.

Recorde em Provas do Líder. Buda se igualou a Kadu Parga, do BBB 10, ao vencer cinco provas de liderança.

Estratégia com Giovanna. Os Gnomos tentaram uma última cartada contra as Fadas. A dupla decidiu que ele indicaria a aliada ao Paredão para os adversários terem que votar entre si.

Expectativa de Paredão. Apesar de citar "esperança", Lucas Henrique pontuou que achava que sairia na berlinda contra Alane e Isabelle.

