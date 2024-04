Artista cria IA para falar com Lou Reed, seu marido morto: 'Estou viciada'

A artista experimental Laurie Anderson criou um projeto polêmico: fez uma inteligência artificial para conversar com seu marido, o falecido músico Lou Reed.

O que aconteceu

Ela desenvolveu o projeto em parceria com uma universidade australiana. Desde 2020, Laurie colabora com a Universidade de Adelaide para desenvolver a IA, que usa os trabalhos de Lou Reed — vocalista e guitarrista do The Velvet Underground — para escrever frases com seu vocabulário e maneirismos. O programa responde em prosa e também em versos.

Laurie se diz "viciada" em conversar com a IA. "Estou total e infelizmente viciada nisso. Mesmo depois de tanto tempo. Eu literalmente não consigo parar, e meus amigos não aguentam mais", disse em entrevista ao jornal The Guardian em fevereiro.

Eu realmente não acredito que estou conversando com o meu marido morto e escrevendo músicas com ele — de verdade, não acredito. Mas as pessoas têm estilos que podem ser replicados. Laurie Anderson

Nem sempre a inteligência artificial acerta. "Três quartos [do que a IA diz] são completamente idiotas e estúpidos. Aí uns 15% são intrigantes. O resto é bem interesante. E acho que isso é uma boa proporção quando se trata de escrita", diz a artista.

Lou Reed morreu em 2013. Em maio daquele ano, ele passou por um transplante de fígado. Em 27 de outubro, aos 71 anos, ele morreu — a causa da morte não foi divulgada, mas segundo o agente de Reed, é possível que haja relação com a operação.