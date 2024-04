Jennifer Lopez arranca suspiros em fotos de lingerie nude: 'Deslumbrante'

Jennifer Lopes, 54, arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar fotos de um ensaio usando apenas lingerie na cor nude.

O que aconteceu

Lopez evidenciou a forma física em dia e as pernas torneadas. Nos registrados publicados em seu perfil no Instagram, a cantora faz poses e carões para as lentes usando apenas uma calcinha e sutiã que combinam com a cor de sua pele, no tom nude.

"Abrace seu poder", legendou a cantora, que posou para as lentes do fotógrafo Norman Jean Roy.

Nos comentários, Jennifer Lopez foi elogiada pelos fãs. "A mulher mais linda do mundo", escreveu uma seguidora. "Deslumbrante", afirmou outro admirador. "Linda demais", disse um terceiro. "Está absolutamente incrível. Linda", disse outra.