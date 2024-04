Jantar, turismo e cinzas: veja o que já é possível fazer no espaço

Colaboração para Tilt, em São José do Rio Preto (SP)

Uma refeição completa fora da atmosfera terrestre. É isso que o chef dinamarquês Rasmus Munk, do restaurante The Alchemist, de Copenhague, promete para o próximo ano. Este é mais um serviço inusitado oferecido a clientes que querem seu contato com o espaço - que já incluem viagens turísticas e até envio de cinzas funerárias.

Como funcionará

Os exploradores subirão 30 mil metros acima do nível do mar, onde jantarão enquanto observam o nascer do sol sobre a curvatura da Terra Rasmus Munk, em suas redes sociais

Experiência gastronômica inovadora custará cerca de US$ 495 mil (R$ 2,4 milhões) e poderá ser desfrutada por seis turistas que embarcarão durante seis horas no SpaceBalloon - cápsula pressurizada movida a hidrogênio.

Segundo Munk, os lucros da viagem serão doados ao Space Prize, uma organização que promove a igualdade de gênero na ciência e na tecnologia, com sede em Nova York.

Chef se diz apaixonado pelo espaço e prometeu um menu inspirado "no papel da exploração espacial, ao longo dos últimos 60 anos da História da Humanidade, e no impacto que teve na nossa sociedade, tanto científica como filosoficamente" para esse evento especial.

Detalhes do cardápio ainda não foram divulgados. O chef explicou apenas que muitos dos itens que irão compor experiência gastronômica serão preparados na cozinha do navio de onde a cápsula irá decolar. A única restrição, segundo ele, é que não será possível flambar alimentos no espaço.

Experiência do jantar está prevista para o fim de 2025 e o lançamento da cápsula será no Kennedy Space Center, na Flórida, nos Estados Unidos.

Restaurante The Alchemist possui duas estrelas Michelin, importante prêmio gastronômico, e foi eleito o quinto melhor do mundo no ano passado pelo guia World's Best 50 Restaurants.

Turismo no espaço

Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos, ficou bastante conhecida por realizar viagens espacial tripulada - já são mais de cinco desde 2021.

Voo leva seis turistas ao espaço num "bate-volta" de cerca de 10 minutos. A espaçonave ultrapassa a altitude de 100 km e durante o passeio os passageiros podem flutuar com a falta de gravidade por três minutos e observar o universo através de seis janelas.

Cada passageiro desembolsa de US$ 200 mil e US$ 300 mil (de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão) pelo passeio.

Segundo a empresa, novas viagens ao espaço devem acontecer este ano, inclusive uma missão composta apenas por mulheres.

Cinzas na atmosfera

Empresa Aura Flights, do Reino Unido, oferece serviço de envio das cinzas de pessoas falecidas para o espaço, em parceria com funerárias.

Segundo descrição no site da empresa, os restos mortais são lançados na estratosfera, a mais de 32 mil metros de altitude.

A espaçonave está equipada com duas câmeras 4K, que filmam o lançamento, a subida e o momento em que as cinzas são dispensadas.

O serviço custa em torno de R$ 20 mil.

Aqui, eles [as cinzas] viajam por todo o planeta por três a seis meses, antes de finalmente se estabelecerem em todo o mundo como chuvas e flocos de neve para se tornarem novamente um com a natureza.

*Com informações SpaceVIP, Ashesinspace e Daily Mail