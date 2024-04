Gabriela Prioli dá carro de presente a seu instrutor no Dança dos Famosos

Gabriela Prioli, 38, deu um carro de presente ao dançarino Jefferson Bilisco, que foi seu par na Dança dos Famosos, com um carro.

O que aconteceu

Bilisco mostrou o momento em que a advogada e apresentadora lhe surpreendeu com o presente, que veio acompanhado de uma carta de agradecimento. "Eu sou muito grata por você me mostrar que era capaz de fazer coisas que eu nem imaginava", disse ela em um trecho da carta.

"Eu sou admiradora de pessoas que se dedicam a ensinar. Obrigada por ter sido esse baita professor", continuou Prioli. Ela ainda recordou que decidiu dar o presente durante uma brincadeira conhecida como stop ou adedonha, quando ele disse que não sabia muito de marca de carro, mas de ônibus entendia bem.

Bilisco postou o vídeo recebendo o presente nas redes sociais e agradeceu Prioli e o marido, Thiago Mansur, pelo "acolhimento, carinho, atenção e cuidado". Ele também recordou a ligação que teve desde o início com a parceira de dança, principalmente por terem filhas pequenas os esperando em casa.

"Eu vi quão incrível é vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita, facilidade de também se comunicar com o corpo dançando, eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária", afirmou Bilisco.

Prioli e Bilisco foram eliminados do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), no último domingo (7). Eles disputavam a repescagem com Matheus Fernandes, Lexa e Micael Borges — os dois últimos seguem na competição.