Enquete UOL BBB 24: briga no 'Sincerão' movimenta votação de quem sai hoje

De acordo com a enquete do UOL, a eliminação de Lucas Henrique já é dada como certa no paredão do BBB 24, mas a batata de Alane está assando bem rápido.

O que diz a votação

A parcial atualizada às 11h20 mostrou que o capoeirista diminuiu consideravelmente sua porcentagem. Ele aparece agora com 60,36% dos votos.

Alane ficou em segundo lugar com 33,41%. A repercussão negativa do posicionamento da sister em relação à aproximação de Matteus e Isabelle parece ter influenciado na votação.

Ainda, após o Sincerão de ontem, Davi teve uma discussão com Beatriz e Alane comprou a briga da amiga para defendê-la.

Isabelle aparece como favorita nessa berlinda, com apenas 6,23% dos votos para deixar o reality show.

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril. Até lá, o 'Modo Turbo' continuará eliminando os participantes até chegar no Top 3 da grande final.