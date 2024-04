'Elas por Elas': Roberto é desmascarado por Vilma durante julgamento

No capítulo de quarta-feira (10), da novela "Elas por Elas" (Globo), Roberto (Cássio Gabus Mendes) será desmascarado por Vilma (Vietia Zangrandi) durante o julgamento do assassinato de Átila (Sergio Guizé).

Taís (Késia) está sendo acusada da morte de seu ex-amante. "O Átila estava disposto a dar um bom dinheiro pra Taís pôr um fim à gravidez, e marcou um encontro pra falar disso naquele fatídico dia", mente Roberto em depoimento para o juíz.

Sabendo que Vilma é a única pessoa que pode desmascarar o vilão, Mário (Lázaro Ramos) procura a mulher. "Você precisa depor contra o Roberto, Vilma. As compras de sentenças. E agora ele tá fazendo de tudo pra incriminar a Taís no caso da morte do Átila. Por que, Vilma? Ele tentou envenenar você também, como fez com o Átila! Hoje é o julgamento da minha irmã. Taís vai ser presa por um crime que não cometeu", implora o detetive.

A secretária reluta, mas o amado de Lara (Deborah Secco) insiste. "Eu não posso fazer nada", afirma ela. "Pode, fala a verdade: que o Roberto não estava com você no dia da morte do Átila. Você vai deixar a Taís ter o filho na cadeia?", questiona Mário.

Surpreendendo Roberto, Vilma chega de surpresa no julgamento. "Que entre a última testemunha, Vilma Flinn", fala o juiz. "Não pode ser! Não é possível! Ela veio", reclama o advogado.

Lara, que é a advogada de defesa de Taís, questiona a testemunha. "Vilma Flinn, a senhora foi secretária de Roberto Bastos por anos, e deixou o escritório recentemente. A senhora confirma a versão de que estava com o seu chefe, Roberto Bastos, no dia da morte de Átila Pompeu?", pergunta.

Vilma conta a verdade. "Não. Eu não estava com o Roberto naquele dia", responde ela.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.