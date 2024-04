Tadeu Schmidt cita 'julgamento impiedoso' ao eliminar Buda do BBB 24

Lucas Henrique foi o décimo nono eliminado do BBB 24 (Globo). Ele recebeu 64,69% dos votos na disputa contra Alane (32,08%) e Isabelle (3,23%). Ao todo, o Paredão recebeu 35.923.570 votos.

O que o apresentador falou no discurso

Durante o discurso, Tadeu sinalizou que o grupo Fadas não perde um integrante desde fevereiro. Buda era o último membro dos Gnomos ainda no jogo.

O apresentador também lembrou como Lucas se movimentando por todos os grupos, e questionou se isso seria um ponto que ia o manter no top 5, além de citar seu saldo positivo ao vencer provas.

Veja o discurso na íntegra

Chegou a hora, quando eu terminar, seremos cinco, o famoso top 5, e o que poderia fazer uma fada ser eliminada agora? Logo agora, a um passo do top 5, a uma semana da final. Não dá pra esconder de ninguém que os Fadas estão vencendo todos os Paredões. O que faria o resultado de hoje ser diferente? O que seria capaz de abalar a força desse grupo que não sofreu uma perda desde fevereiro? Desde então só caiu gente do outro lado. Rodriguinho, Michel, Yasmin, Raquel, Leidy, Fernanda, Pitel, Bin, Giovanna.

Há alguma coisa na capoeira que ensina a gingar e se livrar do ataque de uma fada? Ninguém deveria duvidar do Buda, maior vencedor de provas da história do BBB. O cara que conseguiu trafegar por todos os cantos dessa casa com tanta habilidade. Um cara que traz uma bagagem incrível. Um equilíbrio digno do apelido que carrega, o que precisaria acontecer para virar esse jogo? Quem está aí dentro está sujeito a um julgamento impiedoso, é julgado inclusive por aqueles que erram mais, aqueles que cometem erros piores, é um julgamento cruel, deveria ser mais humano.

Que o erro tenha consequências, ok, ninguém questiona isso. Mas que não se esqueça todo o resto, que não se esqueça esse ser humano, que é maravilhoso em tantos aspectos, que não se reduz a essa pessoa a um momento equivocado. E quando tudo leva a crer que o top 5 vai ser exclusivo de um grupo, quando tudo leva a crer que o BBB 24 vai ser um conto de fadas, esse agora foi o momento mais surpreendente da temporada, em que eu chego e anúncio o resultado que ninguém esperava.

Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Quem sai hoje é você, Buda.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Buda no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 780 votos Enfrentar apenas Fadas no Paredão 7,69% Ser o único Gnomo ainda na casa 13,59% Ter vindo do Puxadinho 0,77% O Brasil querer que ele descubra estar solteiro 28,97% Atritos com Davi 28,72% Relação com Pitel 20,26% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 780 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

