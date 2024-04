Davi e Beatriz voltam a brigar no BBB: 'Veio dar lição de moral, se liga'

Davi e Beatriz voltaram a discutir na tarde de hoje (9) no BBB 24 (Globo), repercutindo a briga da noite anterior.

O que aconteceu

Após conversar com Alane sobre o Sincerão de ontem (8), Davi entrou na academia e chamou Beatriz para conversar. "Tô falando com o Brasil, quero ter esse momento para refletir", respondeu a sister. "Eu tô muito magoada".

O baiano disse entender o sentimento sister. "Eu entendo [...] mas tem que entender que é um jogo", disse.

Beatriz respondeu que Davi havia "passado dos limites" na noite anterior, e que ainda estava nervosa e magoada. "Mas acho que ontem passou do ponto, Davi. É um jogo, tem que jogar, mas [...] Para se comprometer, não precisa passar do ponto".

Davi disse que a amiga precisava "amadurecer" em alguns pontos. "Sei que você e uma menina esforçada e guerreira", acrescentou.

A sister respondeu que também respeita a história do baiano e mencionou o fato de ele não querer ouvir Alane na noite anterior. "A gente estava discutindo em um tom mais elevado. Alane é uma menina doce, coração, que é sensível", respondeu Davi. "Por qualquer coisa ela se magoa".

Beatriz continuou dizendo que o brother errou ao colocar a amizade dela com Alane em questão. "Eu jamais, ainda mais no ao vivo, questionaria sua amizade com a Isabelle", disse. "Não me cabe julgar. Só você e ela sabem".

A sister chegou a se levantar da cadeira e ameaçou deixar a conversa, dizendo que "cada um sabe de sua consciência". "Você não quer aceitar o que eu estou falando", disse. "Vejo um desespero seu. Você é jogador, você não corre do jogo, principalmente você não precisa desse desespero".

"Para mim, o Matteus se posicionou, jogou, apontou um fato da Alane do jeito que fala com a Alane", continuou Beatriz. "Eu amo você mas não vou aceitar o que você falou, não vou aceitar você julgar meu sentimento com a Alane".

Davi disse que o BBB é "uma escola", um "jogo da vida real" no qual as pessoas vão julgar pelas atitudes. "Você tem que saber lidar com essa situação e ter controle".

Nesse momento, Beatriz mudou o tom da conversa. "Você veio aqui me dar lição de moral", disse. "Se liga, pelo amor de Deus".

A sister deixou a academia e o bate-boca continuou na área externa. "Você é tão egoísta que só quer falar", disse Davi. "Tem que aprender a conversar".

"É uma criança, cara", continuou Davi, chamando a sister de "imatura", "cabeça dura" e "criança". "Vou montar o palco para você fazer o show [...] Sabe por que tomou duas advertências? Porque não escuta ninguém", continuou. "Parece que tem 10 anos".

"É uma sacola de vacilo", disse o brother. "Vai crescer, criança".

"Eu sei que meu jeito incomoda, Jesus", rebateu Beatriz.

