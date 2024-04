CCXP 2024 inicia venda de ingressos e confirma novos nomes

A CCXP24, o maior festival de cultura pop do mundo, inicia hoje (09), às 12h (Horário de Brasília), a venda de ingressos do primeiro lote exclusivamente pela bilheteria digital Mundo Ticket. Os valores das credenciais de acesso diário e do pacote de 4 Dias, que permanecem iguais aos valores praticados no primeiro lote da edição de 2023 e o lançamento do novo Epic Pass.

A CCXP24 confirma também novos nomes em sua programação:

A artista sul-coreana Keum Suk Gendry-Kim no Aritsts' Valley by Bis. Autora de obras como "Grama", "A espera" e "Amanhã é outro dia". Inclusive suas obras entraram na lista de melhores graphic novels pelo New York Times, The Guardian e The Washington Post. Ela vem pela primeira vez para a CCXP - e para o Brasil - em uma parceria com a editora Pipoca & Nanquim e com o Centro Cultural Coreano no Brasil, com participação em todos os dias.

O retorno do quadrinista norte-americano John Romita Jr, todos os dias, no Aritsts' Valley by Bis. Ele trabalhou mais de 30 anos Marvel Comics, onde fez história em títulos como X-Men, Demolidor e Vingadores. Teve uma passada na DC Comics para ser um dos artistas exclusivos da editora, trabalhando em títulos como "Superman" e "Batman". Atualmente ele está de volta à Marvel Comics onde é o desenhista de "O Incrível Homem-Aranha". O artista já esteve na CCXP em 2018 e 2023.

Mais detalhes da programação

Além dos nomes anunciados na manhã de hoje, o festival confirmou também, nas últimas semanas, a presença do ator e dublador norte-americano Giancarlo Esposito, conhecido por interpretar personagens séries de sucesso como Breaking Bad (2009), Better Call Saul (2017), The Boys (2019) e The Mandalorian (2019) e os quadrinistas Chris Claremont, autor de histórias importantes da Marvel Comics, como X-men ("Saga da Fênix Negra" e "Dias de um Futuro Esquecido") e Quarteto Fantástico e ; Mike Grell, responsável por sagas de sucesso em títulos como Batman, Homem de Ferro e Tarzan, além de ter vendido mais de 20 milhões com suas criações autorais 'The Warlord', 'Starslayer', 'Jon Sable Freelance' e 'Shaman's Tears',

Ingressos

Uma das novidades para o público é que, no 1⁠º lote, o valor das credenciais de acesso diário e o pacote 4 Dias tiveram seus preços preservados, isto é, custam o mesmo valor da edição de 2023. Para este ano, o evento apresenta também o novo Epic Pass, uma reformulação do antigo Epic Experience. Custando R$2.300 (valor do primeiro lote) o ingresso inclui uma lista de benefícios, como acesso antecipado e preferencial e também passes para aproveitar Spoiler Night com 1 acompanhante (veja lista abaixo).

Epic Pass CCXP24

Acesso aos 4 dias do evento;

Acesso à Spoiler Night com direito a 1 acompanhante;

Kit EPIC Pass:

1 Shoulder Bag exclusiva CCXP

1 Porta-pôster CCXP

1 Pôster oficial da CCXP24

1 Garrafa retrátil

1 Pin exclusivo

Epic Service: fila exclusiva com acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral e espaço com banheiros e pontos de hidratação extras;

fila exclusiva com acesso ao pavilhão 1h antes da abertura geral e espaço com banheiros e pontos de hidratação extras; 10% de desconto em produtos da CCXP Store, sem limite de compras ou valor mínimo;

Direito à pré-venda da CCXP25 para a compra de até 4 ingressos;

1 foto ou 1 autógrafo com um artista convidado da CCXP.



Ingresso Social

Assim como em anos anteriores, a CCXP mantém a modalidade do ingresso social para as credenciais diárias e 4 Dias. Com a doação de apenas R$ 10,00 (quantia já acrescida ao preço final), o público conta com redução de valores que variam de 37% a 43% em relação ao valor da inteira. Todo valor arrecadado será direcionado para ações de transformação social através da ONG Amigos do Bem, parceira do evento pelo segundo ano consecutivo. Na edição de 2023, as doações chegaram a aproximadamente R$500 mil.

Vale ressaltar que em outros tipos (Epic Pass e Unlock CCXP) e modalidades de ingresso (meia-entrada e inteira) também é possível realizar uma doação voluntária, de qualquer valor, no ato da compra. Todos os ingressos possuem disponibilidade limitada.

Serviço CCXP24

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2024.

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Venda de ingressos em 09 de abril de 2024, às 12h (Horário de Brasília)

Mais informações: https://www.ccxp.com.br/

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados e a ingressos Unlock e Epic Pass]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

