Matt Smith, de 'A Casa do Dragão' e 'Doctor Who', é confirmado na CCXP

Matt Smith, astro de séries como "A Casa do Dragão", "Doctor Who" e "The Crown", está confirmado na CCXP 2024.

O ator participará do evento nos dias 5 e 6 de dezembro. Ele estará em um painel no Palco Thunder e dará entrevista no Palco Omelete, além de particpoar de sessões de fotos e autógrafos. A agenda completa será divulgada em breve pela CCXP.

Atualmente, ele vive Daemon Targaryen na série derivada de "Game of Thrones". O ator também é conhecido por interpretar o 11º Doutor em "Doctor Who", papel que reprisará em breve, e o príncipe Philip em "The Crown", além de atuar em filmes como "Morbius" e "Noite Passada em Soho".

Smith falará de seus personages icônicos e de projetos futuros. Um dos próximos trabalhos do ator é a adaptação audiovisual da novela de Nick Cave, "The Death of Bunny Munro" ("A Morte de Bunny Munro" em tradução livre), que tem estreia programada ainda em 2024.