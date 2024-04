Bruce Dickinson, do Iron Maiden, vai gravar DVD em shows solo no Brasil

Bruce Dickinson vai gravar um DVD no Brasil. O vocalista do Iron Maiden chega ao país neste mês com a turnê do projeto Mandrake e registrará os shows para lançar neste formato.

"The Mandrake Project" saiu no início deste ano, é o sétimo álbum solo de Bruce Dickinson e o primeiro que ele lança em 19 anos.

O álbum anterior do cantor era "Tyranny of Souls", de 2005. No novo trabalho, ele se uniu ao produtor Roy Z. Bruce tem definido "Mandrake" como "uma jornada muito pessoal".

Dickinson começa a nova turnê brasileira no dia 24 de abril, com show em Curitiba, na Live. Depois segue para Porto Alegre (dia 25, no Pepsi on Stage), Brasília (27, no Opera Hall), Belo Horizonte (28, na Arena Hall), Rio de Janeiro (30, no Qualistage) e Ribeirão Preto (2 de maio, na Quinta Linda).

Ele termina a série de shows em São Paulo, no dia 4 de maio, na Vibra São Paulo. Ainda há ingressos para todos os shows.

Vale ressaltar que Bruce ainda retorna ao Brasil com o Iron Maiden para dois show em São Paulo: 6 e 7 de dezembro.