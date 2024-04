Fora do BBB, Binn diz estar ficando com Giovanna: 'Coisas estão evoluindo'

Fora do BBB 24 (Globo), MC Binn afirmou que está se envolvendo com Giovanna novamente.

O que aconteceu

O MC confessou que está ficando com a ex-sister. Em uma entrevista à Rádio Globo, ele foi questionado se estaria vivendo um affair novamente com Giovanna. "É. Tà isso aí. Tá caminhando. Eu falei pra ela: se tivesse oportunidade, eu ia lutar pra ficar com ela, ter a oportunidade de conversar melhor e tal. E aí o Tadeu já deu a deixa: '[Ela] tá no Rio!'. Tadeu me fortaleceu!", respondeu Binn.

Os apresentadores, então, perguntaram se o ex-brother quer seguir um relacionamento com Giovanna, que é de Belo Horizonte (MG). "É, tem que ser recíproco, né? Se ela quiser. Mas a gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação. Repetimos a cena do dia da Ivete e está legal, tá maneiro. Não vou mentir: eu curti ficar com a Giovanna. É uma 'mina' cheirosa pra caramba. Se o 'bagulho' fluir, por mim, vai fluir... Eu já falei pra ela: eu encosto lá em BH, bato com almocinho com a sogra...", disse o cantor.

GIBIN VIVE! Mc Binn afirma que ele e Giovanna estão ficando e as coisas estão evoluindo.pic.twitter.com/MyGXhKRDrm -- Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 9, 2024

