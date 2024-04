Bia grita com Davi e diz que não quer mais sua amizade: 'Vai à m*rda!'

Beatriz e Davi tiveram uma longa discussão no BBB 24 (Globo), que acabou com a sister afirmando que não quer mais amizade do brother.

O que aconteceu

Após uma inicial discussão na academia, que foi retomada minutos depois, quando Davi voltou a procurar Bia para expor seu ponto de vista, a sister se exaltou. Davi continuava tentando se explicar, quando Bia, mais uma vez, o interrompeu.

Davi: "São em atitudes pequenas que a gente vê quem é quem...".

Bia: "Posso falar agora?".

Davi: "... E essas atitudes que você toma...".

Bia, então, gritou: "Posso falar agora?!".

Davi: "Estou falando. Quando eu acabar de falar, você pode falar. Respeita o meu tempo de falar, porque eu respeito o seu".

Bia: "Eu respeito, mas também quero falar".

Davi: "Essas atitudes que você toma, pra mim, são egoístas e falam muito sobre quem você é".

Beatriz respondeu com um gesto exagerado com as mãos, demonstrando não se importar.

Davi: "Então é problema seu. Mas é um jogo de julgamentos, e eu estou te julgando em cima de atitudes que você toma".

Beatriz se defendeu citando uma das provas em que recebeu uma bronca de Tadeu Schmidt e que assumiu seu erro. Ela, ainda, apontou quando Davi agiu em outra prova pensando apenas em si. Davi rebateu, e se levantou e voltou a gritar.

BBB 24: Beatriz grita com Davi, se levanta e segue para cozinha Imagem: Reprodução/Globoplay

Davi: "Bia, eu estou falando baixo com você".

Bia: "Não, vai à merda!".

Bia, então, foi até a cozinha e começou a batucar nos móveis, aos gritos. Alane e Matteus seguiram a sister, mostrando-se preocupados.

BBB 24: Beatriz bate nos móveis, aos gritos Imagem: Reprodução/Globoplay

Bia: "É barulho que quer? Êêêêêê! Vou fazer barulho!".

Alane: "Tu vai quebrar os móveis...".

Bia: "Não fale mais comigo e não venha atrás de mim!".

Matteus: "Vocês já estão saindo da zona de respeito entre um e outro".

Bia: "Não me procure! Não quero sua amizade!".

A paulista, então, entrou no quarto, dando fim à discussão.

