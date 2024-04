Madrugada do BBB 24 tem nova treta entre Bia e Davi e choro da sister

O Top 6 do BBB 24 (Globo) teve uma madrugada cheia de conversas e discussões após mais um Sincerão na casa. Veja os destaques da noite abaixo.

O que aconteceu

Isabelle lamentou com Alane após receber uma bronca de Tadeu Schmidt no Sincerão: "Levei um ralho. Isso pode influenciar na minha vida."

Beatriz chorou após discutir com Davi no Sincerão e desabafou com Alane: "Estou muito chateada com tudo."

Alane detonou a postura de Davi na dinâmica: "Achei muito feio!"

Bia e Davi voltaram a discutir e trocar ofensas após o Sincerão: a vendedora chamou o rapaz de "desesperado", já ele a chamou de imatura e infantil.

Davi criticou Isabelle após a sister chamar Matteus de "vetezeiro" sem justificativa no Sincerão: "90 dias de programa e tu vai criticar o cara por causa da sunga? Tu é maluca?"

Isabelle tentou se explicar para Matteus sobre o Sincerão: "Como a gente conversou à tarde, parecia um VT, sim. Por você ficar andando de sunga na casa... Não é algo que me incomode, mas na percepção de tudo é sim um VT."

