BBB 24 de hoje tem eliminação, Prova do Líder e formação do 20º Paredão

Na reta final, o BBB 24 (Globo) está com a agenda cheia na noite de hoje (9). Veja quais são as dinâmicas do programa.

O que tem no BBB 24 de hoje

A edição de terça-feira do BBB 24 tem previsão de começar às 22h25 (horário de Brasília) — logo após a novela Renascer (Globo).

Primeiro, o programa divulgará o resultado do 19º Paredão, que está entre Alane, Isabelle e Lucas Buda. Em seguida, os brothers do Top 5 enfrentarão uma nova Prova do Líder.

Depois, será iniciada a formação do 20º Paredão. O próximo eliminado deixará o jogo na noite de quinta (11).

