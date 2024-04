BBB 24: Isabelle tenta se explicar para Matteus após Sincerão

Na madrugada de hoje (9), Isabelle conversou com Matteus sobre o que rolou no último Sincerão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Sincerão, Isabelle chamou Matteus como "vetezeiro", mas sem apontar o real defeito do gaúcho. A sister chegou a levar uma bronca de Tadeu Schmidt por ter "sabonetado".

Isabelle disse para Matteus: "Estou me sentindo péssima, cara. Fiz uma besteira, sério."

Ela explicou que quis pontuar algo que foi conversado entre os dois na tarde de ontem (8): "Como a gente conversou à tarde, parecia um VT, sim. Por você ficar andando de sunga na casa... Não é algo que me incomode, mas na percepção de tudo é sim um VT."

A manauara seguiu: "Só que aí perdi a manha, entrou numa brincadeira que eu não deveria ter feito. Reconheço, porque aqui tudo é muito 'serio. Trouxe para o lado cômico que não deveria, eu errei."

Matteus tranquilizou a sister: "Não fica te judiando, te punindo por causa disso, guria. Tu errou, mas acho que é uma coisa que não vai te prejudicar."

