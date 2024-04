Davi opina sobre aliadas após treta: 'Vacilaram do início ao fim do jogo'

Na manhã desta terça-feira (9), Davi conversou com Isabelle e analisou o desentendimento que teve com Beatriz por chamá-la de "egoísta" no BBB 24 (Globo). Ele opinou sobre o comportamento da vendedora e avaliou Alane por defender a aliada.

O que aconteceu

O brother apontou que Alane e Beatriz erraram no jogo por perderem muitas estalecas: "Vacilaram do início ao fim do jogo. Está errado e a gente está aqui para falar do erro. É uma boa jogadora? É uma boa jogadora. Tem argumento? Tem argumento, mas...".

No papo, relembrou que as sisters comentaram sobre Isabelle e Matteus. Ele afirmou que elas disseram que era melhor ter guardado mais copos de festas — contrariando ainda mais as regras do programa — do que ter apoiado o romance entre os aliados, o que "garantiria" a ida da dupla para a final.

Davi ressaltou sobre o Sincerão: "Ela acha que 'egoísta' é uma palavra muito forte, mas é uma palavra da dinâmica. Ela não aceita que chamem ela disso, tem que aprender que o Big Brother é uma escola para a vida. Se 30 mil pessoas comentarem na foto dela: 'odiei, achei arrogante', ela vai se jogar da ponte? Vai ter que aprender a lidar com opiniões, tem que aceitar isso, isso que faz o jogo acontecer, cabe a ela aceitar ou não".

O motorista de aplicativo admitiu que não ficou incomodado com Alane por chamá-lo de "chato" na dinâmica: "Às vezes, eu sou chato. Chato eu sou, feliz eu sou, brincalhão, vida que segue, estou nem aí. Quem quiser falar que sou isso, fala. Cada um com a sua opinião e seu jogo. [Beatriz] vai ter que aceitar e engolir essa opinião que tenho, isso é o jogo".

