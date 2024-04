BBB 24 chega ao Top 5; relembre trajetória dos finalistas

Após a eliminação de Lucas Buda, é formado o top 5 do BBB 24 (Globo). Dentre os cinco brothers, um sairá milionário do programa. Conheça os candidatos a vencer essa edição:

Alane

Bailarina e modelo, natural do Pará, Alane já foi coroada "Rainha das Rainhas" do Carnaval paraense e é conhecida como a "Bruna Marquezine do Pará".

Antes do BBB, Alane apareceu no Fantástico em 2022. A bailarina deu os presentes de um ex-namorado para uma loja, que doava para uma instituição de crianças em situação de vulnerabilidade social.

Dentro do reality, ela se uniu aos Fadas desde o início, com Beatriz, Deniziane e Matteus. Travou um dos maiores embates da edição com Fernanda e discutiu com Yasmin Brunet.

Não venceu nenhuma prova — nem de Líder, nem de Anjo —, mas foi Monstro duas vezes. Alane também conseguiu bater um recorde como a sister que mais vezes foi ao Paredão, voltando da berlinda oito vezes.

Beatriz

De Guarulhos (SP), Beatriz é vendedora e formada em teatro. Já trabalhou como camelô e também teve um momento de fama antes do BBB, ao ser figurante em um filme com Antônia Morais, filha de Glória Pires e Orlando Morais. A lojista apareceu rapidamente em "A Força de Um Sorriso".

Desde o início do reality, a sister se uniu aos Fadas e criou uma grande amizade com Alane. Travou embates com Fernanda, Giovanna e outros brothers do Gnomos. Mais recentemente, discutiu com Davi.

Foi para cinco Paredões e se destacou pelas duas provas do Líder que venceu, ambas de resistência — que costuma ser, justamente, o estilo de prova da final. Não venceu nenhum Anjo, mas foi Monstro ao lado de Alane.

Davi

Junto com Isabelle, Davi foi o integrante masculino escolhido pelo público para entrar na casa, com 60,94% dos votos.

Ele afirmou desde o início que não almejava a fama, apenas a estabilidade financeira, e desejava entrar no BBB 24 para realizar o sonho de ser médico e dar orgulho para a mãe.

Ao longo do jogo, não teve medo de travar embates com Camarotes, como MC Bin, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo. Mais recentemente, teve uma discussão com a então aliada Beatriz.

Encarou o Paredão sete vezes e conseguiu vencer apenas a penúltima liderança do BBB, o que fez muitos espectadores compararem sua trajetória com a de Juliette.

Isabelle

Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido. A sister ficou famosa por representar o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas.

No BBB, "Cunhã" conseguiu fazer amizades com diferentes grupos e não travou nenhum embate significativo, embora tenha participado de um desentendimento com Lucas. Seu maior aliado dentro do jogo sempre foi, declaradamente, Davi.

Com poucas movimentações em termos de jogo, Isabelle chegou a ganhar uma prova do Líder em dupla com Beatriz, mas deixou a amiga ficar com a liderança. Não ganhou nenhuma prova do Anjo e enfrentou a berlinda cinco vezes, inclusive ao lado de Davi.

Matteus

Matteus entrou no BBB como estudante de engenharia agrícola, natural de Alegrete (RS). Ele se descreveu, na sua introdução, como um homem "de bom coração e sensível", o que provou ser durante os momentos mais emotivos do reailty.

Viveu o primeiro romance da edição com Deniziane, que terminou antes da sister ser eliminada, após ele retirar a barba que usava. Mais recentemente, flertou com Isabelle.

Do Top 5, foi o brother que menos vezes foi ao Paredão: apenas duas. Em contrapartida, venceu uma prova do Líder e cinco provas do Anjo — batendo um recorde de toda a história do reality, como o brother que foi Anjo por mais vezes.

