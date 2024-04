Alane opina sobre postura de Davi no Sincerão: 'Achei muito feio'

Após a treta de Beatriz e Davi no último Sincerão do BBB 24 (Globo), a vendedora desabafou com Alane sobre o ocorrido — e a bailarina criticou a postura do motorista na dinâmica.

O que aconteceu

No Sincerão, Davi afirmou que Bia não se importava com Alane. "Fico chateada porque veio de uma pessoa que não esperava, sabe?", desabafou a vendedora.

Ela seguiu: "Os argumentos que o pessoal usa comigo na casa, não sei de onde tiram. São muito rasos. [...] E ele falar que sou egoísta porque não penso nele?"

Alane opinou: "Amiga, eu achei isso muito feio. Achei isso feio!"

Bia, então, recordou a sua reação quando Alane foi emparedada no último domingo (7): "Eu fiquei tão mal por você, é genuíno. É porque quero chegar na final com você, não quero que vá para o Paredão. Eu sei o quanto é ruim."

