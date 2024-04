Alane dá coração partido a Davi por treta com Bia: 'Você está certa'

Alane e Beatriz confessaram que deram um coração partido a Davi após a treta no Sincerão no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Alane confessou para a amiga: "Eu dei coração partido para o Davi".

Beatriz admitiu e a agradeceu: "Eu também. Obrigada, viu, por você [me apoiar]". O motorista de aplicativo também deixou um coração partido a ela no Queridômetro.

A bailarina continuou: "Falei no Raio-X: 'gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela e sei que uma coisa que ela não é, é egoísta. Não sei isso pode me atrapalhar no dia do Paredão, mas é uma forma de me posicionar também". E a vendedora reforçou: "Você não sai por isso, o que você tem aqui, Deus preparou para você, ninguém vai tirar".

Alane salientou que achava que a amiga não estava errada: "Se você desse um tapa na cara de alguém, eu ia falar: 'você está errada'. Mas, ainda assim, eu não ia largar a sua mão. Ainda mais agora que eu acho que você está certa, menos ainda".

Alane: "Eu dei coração partido pro Davi. (...) Falei no Raio-X: 'gente, a Bia é a pessoa que eu mais amo aqui na casa, sempre vou defender ela e sei que uma coisa que ela não é, é egoísta'" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/YqFH96ida2 -- Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2024

