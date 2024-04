Após mudar de vida, Antenor cai pra trás com pedido de Lucia e causa climão

Do UOL, em São Paulo

Em capítulo decisivo de 'Paraíso Tropical' desta terça-feira (9), Olavo dá táxi a Ivan e o rapaz assina um testamento beneficiando Olavo. Paula e Daniel denunciam Olavo e Taís na delegacia. Daniel e Lucia contam para Antenor a verdade sobre Paula e Taís.

Lucia quer que Antenor demita Olavo, mas ele diz que não pode fazer isso. Claudio avisa Marion que a polícia foi atrás de Taís com uma ordem de prisão preventiva. Marion procura Tais e dá de cara com a verdadeira Paula.

Lutero revela que a investigação confirmou desvio de dinheiro para Daniel. Joana conta a verdade sobre a sua paternidade para Cássio. Olavo e Lutero comemoram o sucesso do golpe contra Daniel. Bebel arma e Olavo encontra Betina no saguão do hotel.

Ela finge que o conhece e dá em cima dele. Bebel e Olavo combinam a despedida de solteiro dele. Betina atiça Olavo e o dispensa. Bebel vê tudo e fica satisfeita do plano estar dando certo. Bebel aproveita um descuido da camareira e entra na suíte presidencial.

Ela desaparafusa a maçaneta da porta do banheiro. Betina encontra Olavo na suíte presidencial, o prende com algemas na cama e fica presa no banheiro. Olavo se desespera. Os convidados estranham o atraso de Olavo para cerimônia.

Alice fica preocupada e também vai para suíte presidencial ver se aconteceu alguma coisa. Antenor usa uma cópia da chave e abre a suíte presidencial e encontra Olavo, algemado, Betina, de toalha no banheiro. Ele tenta mentir que foram assaltados.