Após briga, Jojo diz que 'rival' trancou a faculdade: 'Fiquei chateada'

Após se envolver em confusão, Jojo Todynho diz que colega de curso trancou a faculdade.

O que aconteceu

A cantora, que também é estudante de direito, foi vista em uma discussão acalorada com uma pessoa na faculdade. Na ocasião, Jojo chegou a ser acusada de dar um tapa no rosto da estudante. "Uma das fiscais da minha vida lá na faculdade — são três —, uma delas trancou a faculdade e eu não fico feliz com isso, não. Trancou porque não estava conseguindo arcar", disse ela, em bate-papo com Evelyn Regly no Vaca Cast.

Jojo não esclareceu se a pessoa que deixou a faculdade é a mesma da discussão que teve recentemente, mas deixou claro que não ficou feliz com a notícia. "Fiquei chateada. Se fosse coleguinha, se quisesse se juntar com o bonde do bem, eu ia ser a primeira a falar que ela não ia trancar porr* nenhuma. Eu ia falar: 'Vou te ajudar'. Mas, ao invés de estar preocupada com a própria vida, está preocupada com a vida da outra", disparou.

Jojo Todynho diz que a implicância começou após a colega de classe questionar a presença da cantora. "Como queria que eu estivesse indo (para a faculdade), se não tinha aula? Final de semestre, já tinham distribuído as notas. Passei, já tinha sido avaliada, me tirei de férias. Vou para a faculdade pra quê, pra ficar esquentando cadeira?".