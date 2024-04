Sexo na quitinete: anime hentai 'Overflow' ganha dublagem e viraliza

O Anime Onegai é um serviço de streaming como qualquer outro, com um catálogo interessante misturando lançamentos como "Shaman King Flowers" e clássicos como "Eyeshield 21". Porém, ao abrir uma barra lateral da plataforma é possível encontrar uma seção chamada "18+", cheia de animes com títulos como "A Loba quer ser Devorada" e "Uma Sentada das Alturas". É a categoria de animes hentai, produções para o público adulto com forte teor erótico que ganhou uma novidade nos últimos dias: o lançamento de uma dublagem em português para o anime "Overflow - Transbordando", um acontecimento que viralizou nas redes sociais.

Volúpia no apartamento

Com pouco mais de 5 minutos de duração, os episódios de "Overflow" não se preocupam com preliminares como "história" ou "desenvolvimento de personagens". Kazushi é um estudante que num belo dia recebe a visita de duas irmãs, Ayane e Kotone. Como eram muito próximos na infância, criaram o hábito de se chamar de "irmãozinhos". E é isso mesmo. O quê Kazushi estuda? Por que as irmãs foram dormir na pequena quitinete do protagonista? Não sabemos e, para a narrativa, isso não importa.

A história ter furos não preenchidos faz parte da proposta, afinal o que norteia um hentai é a criação de uma situação excitante. Logo no primeiro episódio a trama vai fundo e coloca os três personagens para tomar banho juntos e, por motivos de conveniência de roteiro, Kazushi se vê na situação de estar sentado na banheira com Kotone praticamente encaixada à frente de sua região pélvica. O posicionamento é o suficiente para que ambos transbordem de desejo, até que vem uma performance de cena sexual, daquelas de posição bem desconfortável que servem apenas para o público apreciar em detalhes o corpo feminino em questão.

Personagens femininas do anime hentai "Overflow - Transbordando" Imagem: Reprodução/Hokiboshi/Anime Onegai

Se engana quem pensa que um anime hentai fica apenas na superfície, com closes ginecológicos e alguns eventuais seios à mostra. "Overflow" mostra que o gênero não tem medo de flertar com o Xvideos, pois logo introduz um conteúdo bastante explícito. Quer dizer — em partes. Por motivos de leis japonesas, genitálias são exibidas com uma censura em formato de mosaico. Ou seja, espere algo mais próximo do Pokémon MissigNo. que de um desenho realista de um pênis ou vagina.

Já o segundo episódio apresenta Kazushi dormindo ao lado das duas irmãs e acordando com uma intensa circulação de sangue na região baixa de seu corpo. Ele procura a amiga Kotone com quem teve uma relação carnal no episódio anterior, mas acaba acidentalmente paquerando Ayane. "Fala sério, eu estou muito ferrado, eu não posso simplesmente falar que me confundi. Fazer o quê, né? Agora não tem mais volta", exclama o atacante já avançando para conquistar mais um gol.

O sucesso dos hentai no Brasil

O conteúdo erótico japonês sempre teve uma penetração grande no mercado brasileiro, desde a época que os únicos materiais disponíveis eram revistas nas prateleiras mais altas das bancas de jornais. No passado até tivemos alguns animes hentai lançados diretamente em vídeo no Brasil, como a série "Sonhos Molhados" nos anos 1980 e o OVA "A Lenda do Demônio", com exibições esporádicas nas madrugadas da Band, revezando com a série "Emmanuelle".

A aba de hentais no Anime Onegai é novidade para um gênero que ficou tanto tempo sem lançamentos oficiais no Brasil. Splash conversou com os responsáveis pelo streaming e eles confirmaram o sucesso dessas séries por aqui. "A divisão LATAM da Anime Onegai já tinha conteúdos hentai no catálogo, e desde que iniciamos as operações no Brasil, notamos que a demanda do público era grande. Seja pelas mensagens em nossas redes, assim como pelo número de acessos que os títulos legendados alcançaram na plataforma", revelaram.

A plataforma reforça que o conteúdo de teor erótico é apenas uma pequena fração do catálogo, que conta com animes de sucesso como "Brave 10", também lançado com dublagem, além de "Katekyo Hitman Reborn", "Kuroko no Basket" e "Natsume Yujincho", cuja dublagem tem sido muito esperada pelo público. No entanto, a chegada de "Overflow" surpreendeu até o próprio Anime Onegai: "Nós sabíamos que Overflow ia dar o que falar. Mas a recepção foi ainda mais estrondosa. Se num primeiro momento o público encarou o lançamento como uma surpresa engraçada, conforme as pessoas foram assistindo, vieram vários elogios tanto pela qualidade do trabalho, quanto pela empreitada em si."

Cena do anime hentai "Overflow - Transbordando" Imagem: Reprodução/Hokiboshi/Anime Onegai

Alguns trechos não-eróticos viralizaram a ponto de "Overflow" aparecer entre os termos mais comentados do X (antigo Twitter). A cena na qual Kazushi confunde Kotone com Ayane chegou a ter quase meio milhão de visualizações na plataforma quando compartilhada por um perfil de fãs de dublagem.

A versão brasileira foi realizada no estúdio Alcateia e foi feita por profissionais com vasto histórico de serviços prestados aos animes como William Viana (o Guido Mista de "Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind"), Pamella Rodrigues (Tuesday de "Carole & Tuesday") e Luiza César (Sullivan de "Burn The Witch"), e foi considerada divertida e espirituosa pelos fãs por colocar um jeitinho brasileiro na produção, deixando mais natural.

Será um sinal de que mais animes hentai podem vir com dublagem em português? O Anime Onegai respondeu: "Ainda não podemos revelar muita coisa, mas pedimos que continuem acompanhando a Anime Onegai e nossas redes sociais para receber as novidades em primeira mão". Quem sabe?