'A Primeira Profecia': por que Sonia Braga é tão importante em novo filme?

"A Primeira Profecia" chegou aos cinemas e conta os fatos que aconteceram antes de "A Profecia", filme lançado em 1976 que apresenta a história de Damien Thron, uma criança considerada o anticristo. Na nova produção, uma jovem americana, Margaret (Nell Tiger Free), é enviada a Roma para viver a serviço da igreja, quando começa a desconfiar da bondade da organização religiosa.

Comprar ingresso

Para os brasileiros, há um motivo a mais que chama a atenção no longa: a presença de Sonia Braga, 73. Esta é uma das produções mais comerciais das quais a atriz participou.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Quem é Sonia Braga em "A Primeira Profecia"

No filme, a brasileira interpreta a irmã Silva. No início, é ela quem recebe Margaret no convento, em Roma, onde a personagem de Braga é uma espécie de madre superiora.

Margaret conhece Carlita, uma jovem quieta e sozinha, que também mora no convento. Ao questionar o passado e a situação da garota para irmã Silva, ela é alertada para se manter afastada.

Um padre excomungado, então, procura Margaret e explica para ela que há uma conspiração na Igreja Católica que planeja trazer o anticristo ao mundo. O motivo para tal ato é, por meio do medo, trazer os fieis de volta à fé, uma vez que eles acreditam estarem perdendo membros.

A personagem de Braga é descoberta como uma das conspiradoras que age para trazer o filho do demônio à vida. Assim, irmã Silva é uma das vilãs do filme.

Arkasha Stevenson, diretora de "A Primeira Profecia", elogiou Sonia Braga. "Ela é incrível", disse em entrevista ao SBT. A atriz não deu entrevistas para a divulgação do filme.

Esta não é a primeira vez que Braga interpreta uma freira. Ela está em "Fátima - A História de Um Milagre", onde interpreta irmã Lúcia, uma dos Pastorinhos de Fátima.