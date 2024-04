Yasmin Brunet encanta ao exibir cintura fininha e barriga chapada: 'Linda'

Yasmin Brunet, 35, encantou os seguidores ao exibir a cintura fininha e a barriga chapada ao usar um cropped.

O que aconteceu

Brunet compartilhou fotos em seu perfil no Instagram e evidenciou a forma física. Nos registros, a modelo aparece no quarto usando uma calça moletom e um top cropeed e até mesmo posou com um violão no colo.

"Fiz um museu particular para cada expressão do seu rosto... Meu dois humores", legendou a famosa nas publicações.

Nos comentários, Yasmin foi elogiada pelos seguidores. "Sereia linda em todos os humores", disse uma admiradora. "Linda demais", afirmou outra. "A foto com violão... que linda", escreveu mais um. "Você é gigante", elogiou outro.

Yasmin Brunet retomou a normalidade após a eliminação do BBB 24. Fora da casa, a ex-sister mantém contato com alguns colegas de reality e até já reencontrou Wanessa Camargo, sua principal aliada do jogo, que foi desclassificada. Entretanto, ela fez mistério sobre o encontro com a cantora, mas deu spoiler nas redes sociais.