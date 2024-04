Tati Bernardi: 'Viva as mulheres que não são leves e que não fingem ser'

Você já ouviu que precisava ser mais leve? Se isso partiu de um homem com quem você se relacionou afetivamente, é sobre isso que a escritora e apresentadora Tati Bernardi fala no "Tatiando" desta segunda-feira (8).

Muitos moços se atraem pelo seu jeito intenso, forte, vivo, mas com um tempo esperam que você seja uma fofa, elegante, fada, herdeira, silenciosa.

Tati Bernardi

Para a escritora, esses homens costumam não levar em conta a trajetória das mulheres com quem se relacionam e por isso se incomodam com uma postura mais assertiva.

"Você nunca vai ser leve, minha amiga, e que sorte a sua. Não dá pra ser leve se você sabe que se não trabalhar feito os pedreiros do Egito não vai ter ninguém para pagar seus boletinhos", ela diz.

Tati também destaca como a sobrecarga de encarar diferentes jornadas enquanto mulher pode interferir nessa suposta leveza.

"Não dá pra ser leve se você é mãe e existe dengue, covid, chikungunya, febre amarela. Não dá pra ser leve quando você ama seus pais e eles são idosos, e de repente vem o pensamento ruim: 'quando será que eu vou perder eles?'. Não dá pra ser leve se você não tem medo de pensar e mergulha no que pensa", afirma a escritora.

Como deve ser difícil a vida do machinho branco querendo uma mulher leve, mas sabendo que talvez ele nunca mais tenha o que tem com você. Viva as mulheres que não são leves e que não fingem ser leves para ter um homem.

Tati Bernardi

Toda segunda-feira, Tati Bernardi compartilha dicas e assuntos que considera relevantes no quadro "Tatiando", nas redes sociais de Universa.