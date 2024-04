Síndrome de pai? Samara Felippo manda indireta a ex durante briga judicial

Samara Felippo, 45, mandou uma indireta em meio à briga judicial com o ex-marido, Leandrinho.

O que aconteceu

A atriz compartilhou uma indireta no Instagram nesta segunda-feira (8). No post, dizia: "Tenho síndrome de pai, quando algo que não gosto acontece, eu sumo". No story, reforçou rindo: "Eu e essa minha mania".

Antes disso, ela já havia comentado sobre maternidade solo. Na postagem, apontava: "A maternidade solo te faz entender que, quando o paizão não pode mais te atingir, ele prejudica o seu próprio filho, para que você se sinta atingida novamente".

Recentemente, Samara Felippo reclamou que Leandrinho estava há dois meses sem pagar pensão às filhas, Alícia e Lara, de 14 e 10 anos. Ela sugeriu que a inadimplência pudesse ser uma retaliação por ela ter exposto publicamente o processo que move há dez anos contra ele, por fraude na venda de um imóvel.