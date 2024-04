Yas: Flerte de Isabelle e Matteus movimenta BBB e enterra rumores de Davi

Davi, 21, criticou Alane, 25, e Beatriz, 23, pela forma negativa como reagiram ao affair entre Isabelle, 31, e Matteus, 27, no BBB 24 (Globo). As duas admitiram ao baiano que não se sentem nada felizes com a aproximação amorosa do casal a esta altura do jogo.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, opina que o romance entre Matteus e Isabelle foi a melhor coisa que aconteceu no reality nesta última semana. "Mesmo não sendo grandes figuras no Big Brother, eles conseguiram movimentar a casa além do próprio relacionamento. No edredom está rolando uma coisa e, fora dele, está rolando outra, talvez ainda mais interessante."

Yas também elogiou a forma como Davi celebrou que a amiga tenha se acertado com o gaúcho. "A edição de ontem mostrou o Davi muito feliz com essa possível relação entre eles dois. Isso acaba com essa coisa de o Davi [supostamente] querer ficar com a Isabelle. Era um assunto muito falado aqui fora - chegaram, inclusive, a questionar a fidelidade dele."

Leão Lobo, por sua vez, comemorou que a novidade tenha trazido à tona uma faceta até então inédita de Alane e Beatriz. "Mostrou o lado obscuro dessas duas, que pareciam ser tão alegres e tão amigas [até então]. Foi um pouco o desmascarar delas. Seremos muito criticados pelos fã-clubes, mas foram elas que se mostraram assim - nós apenas analisamos."

Troca de padre por pastor em 'Renascer' simboliza 'evangelização' na Globo

Leão Lobo repercutiu no Splash Show uma sequência recente do remake de "Renascer" (Globo), em que o protagonista José Inocêncio (Marcos Palmeira) convoca o pastor Lívio (Breno da Matta) a assumir a condução do rebanho cristão das redondezas agora que o padre está morto. "Isso me chamou a atenção, porque é muito significativo com o que está acontecendo em nosso país e na Globo. O canal nunca vendeu horários para nenhuma igreja [diferente de alguns concorrentes], mas meio que assumiu a coisa das igrejas evangélicas."

Na visão do jornalista, essa postura da Globo tem a ver mais com uma questão política do que religiosa. "É evidente que estamos falando da igreja evangélica, mas estou pensando na bancada evangélica, no governo - e em como a Globo está sempre muito ligada aos movimentos políticos."

