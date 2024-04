Resumo Cheias de Charme: confira os próximos capítulos de 8 a 13 de abril

Escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, 'Cheias de Charme' está sendo reprisada na faixa 'Edição Especial' da TV Globo. De segunda a sexta-feira, a partir das 14h10. Confira os resumos dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 8 de abril

Socorro prende Rosário e Kleiton no apartamento enquanto eles gravam. Máslova reclama de limpar casa, e Conrado relembra momentos com Cida. Rosário volta para casa e Laércio a demite, mas desiste quando ela contrata bufê para noivado. Conrado e Cida brigam por ela esconder ser empregada e Isadora intervém. Socorro é dispensada por Laércio mas promete que dará volta por cima. Penha alerta Cida sobre intenções de Isadora. Inácio volta para o bufê e descobre que Chayene é a cliente da noite. Chayene conta a Laércio que Fabian terá que topar casamento senão ela expõe segredo de família. Laércio tenta convencer Chayene a fazer as pazes com Tom

Terça-feira, 9 de abril

Inácio encontra Sidney desacordado e o leva ao hospital. Tom reclama da postura de Chayene nos últimos tempos e ela se emociona. Rosário entrega CD para Fabian e Chayene os flagra. Heraldo conta a Rosário e que Sidney está no hospital. Simone e Tom entendem que festa é uma "armadilha" para Fabian. Fabian, Tom e Simone não se curvam à chantagem de Chayene sobre segredo de Fabian. Chayene cancela festa. Alejandro assedia Penha, que dá um tapa na cara dele, se tranca no quarto e lamenta. Isadora se declara para Conrado e eles se beijam. Alejandro pede perdão a Penha e culpa a bebida. Penha manda mensagem para Lygia. Sidney pede que Inácio e Rosário cuidem um do outro. Sônia mente para Cida que Isadora dormiu em casa de amiga. Conrado e Isadora acordam juntos e ele desiste de encontrar Cida. Ernani incentiva Cida a encontrar Conrado. Rosário é convidada a deixar Chayene e Fabian gravarem seu dueto

Quarta-feira, 10 de abril

Rosário se revolta por que música não será gravada por ela, mas aceita por dinheiro. Cida desabafa com Isadora e é aconselhada a não procurar Conrado de novo. Penha pede demissão, mas não conta motivo à Lygia. Socorro é contratada por Máslova. Lygia pressiona Alejandro para saber motivo de demissão de Penha, mas ele não conta. Penha conta a Elano que foi assediada por Alejandro. Rosário quebra vaso e Chayene diz que valor de R$ 5.000 sairá do salário dela. Lygia manda advogada comunicar à Penha que dívida terá de ser paga, ou será executada judicialmente. Cida vê Isadora e Conrado se beijando. Penha se compromete a pagar dívida com Lygia e assina rescisão. Chayene ameaça demitir Rosário por justa causa caso ela não aceite desconto por quebra de vaso. Cida descobre que toda a família Sarmento sabia de namoro com Isadora e Conrado

Quinta-feira, 11 de abril

Cida confronta família Sarmento na frente de Máslova e Conrado. Sônia e Ernani brigam com Cida e dizem ser ingratidão ela se virar contra Isadora. Rodinei aborda Cida e alfineta a ex por perder namorado para Isadora. Cida conta para Rosário que saiu da casa e é convidada a passar um tempo na casa de Chayene. Penha recebe ligação de Rosário e topa dormir na casa de Chayene com as amigas. Empregadas fazem juramento de não sofrer mais na mão de patroa. Empregadas exploram quarto da Chayene e suas roupas. Sidney diz a Inácio que sabe que ele tem algum segredo. Rosário compõe música e acorda Cida e Penha para mostrar. Cida, Penha e Rosário chamam Kleiton para gravar música.

Sexta-feira, 12 de abril

Kleiton liga para contar a Elano que Cida está gravando com ele e aconselha amigo a ir até lá. Socorro descobre que Penha Rosário e Cida estão na casa de Chayene. Humberto questiona Conrado sobre desistência de Otto da política, mas fica sem respostas. Socorro tenta invadir casa de Chayene e toma choque. Humberto tenta descobrir segredo de Conrado. Empreguetes gravam música. Chayene faz show com Ivete Sangalo. Humberto recebe ligação de Curitiba e descobre informações sobre Conrado. Empreguetes decidem gravar clipe e se preparam. Laércio ouve recados de Socorro e liga para Rosário questionando se há festa na mansão

Sábado, 13 de abril

Empreguetes decidem gravar clipe às pressas antes de Chayene voltar. Chayene chega em casa e encontra tudo no lugar. Elano encontra Alejandro no condomínio e o confronta por assédio a Penha. Elano volta para casa e encontra Cida com Penha. Rosário visita Sidney e descobre que cirurgia está marcada para o dia seguinte. Cida diz a Elano que não processa os Sarmento por gratidão. Naldo flagra Socorro tentando ver no que Kleiton está trabalhando. Empreguetes veem clipe e comemoram o trabalho. Elano proíbe o clipe de ser veiculado na internet por questões legais. Penha aconselha Elano a insistir em conquistar Cida. Rosário e Inácio se beijam.