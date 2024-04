Promotoria acusa Alec Baldwin de descontrole emocional em set de 'Rust'

Alec Baldwin, 66, será julgado em julho deste ano no Novo México, Estados Unidos da América, sob acusação de homícidio culposo de Halyna Huntchins, diretora de fotografia do filme 'Rust'.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (8), um documento com as acusações feitas pela promotora Kari Morrissey, foi divulgado e trouxe novos detalhes sobre o caso. Segundo ela, "assistir ao comportamento do Sr. Baldwin é presenciar um homem que não tem absolutamente nenhum controle de suas emoções e nem preocupação em como sua conduta afetava seus colegas".

De acordo com o relatório, Alec "gritava e xingava a si mesmo e aos outros, às vezes nem nenhum motivo", e que testemunhas afirmaram que foi esse comportamento descontrolado que contribuía para falhas de segurança durante as gravações.

Uma outra acusação do processo é de que o ator "mentiu descaradamente" sobre os fatos do incidente e tentou criar uma narrativa que desviasse a responsabilidade para outros. Um mês após seu depoimento inicial para a polícia, Alec mudou alguns 'fatos' em uma entrevista para a ABC. Ele chegou a dizer que apontou para a vítima depois que ela o 'instruiu' a fazer e que não foi quem puxou o gatilho da arma, o que é visto como "absurdo" pela acusação.

"Cada vez que o Sr. Baldwin falava, uma versão diferente dos acontecimentos emergia de sua boca, e suas declarações posteriores contradiziam suas declarações anteriores" , escreveu a promotora.

O documento também traz explicações sobre a oferta de confissão de contravenção e sua posterior retirada. Ela alega que a equipe de oito advogados do artista usou mentiras e ataques pessoais contra os promotores responsáveis. Kari Morissey também descobriu que Baldwin estava "pressionando ativamente testemunhas" para serem entrevistadas e planejando um documentário sobre a vítima. "Foi nesse momento que a oferta de confissão foi retirada" escreveu e que decidiu levá-lo a julgamento.

Alec Baldwin continua se declarando inocente e negando ser responsável por puxar o gatilho. Se no julgamento ele for considerado culpado de homicídio culposo, pode ter a pena de até 18 meses de prisão.